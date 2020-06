Pamiętacie Runtastic? To teraz Adidas Running. Jakie zmiany?

Runtastic, czyli piękna historia świetnej aplikacji

Pomysł na powstanie aplikacji zrodził się podczas projektu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Australii. Całość miała służyć śledzeniu wyścigów żaglówek. Grupa docelowa była jednak zbyt mała. Twórcy chcieli, aby ich dzieło trafiło do jak największego grona osób. Skupiono się na bardziej popularnych sportach takich jak bieganie, jazda na rowerze czy chodzenie. Ostatecznie Florian Gschwandtner, Christian Kaar, René Giretzlehner i Alfred Luger założyli w 2009 roku firmę Runtastic. Początki jednak nie były takie proste. Twórcy zdawali sobie sprawę z własnych możliwości, ich technologiczne doświadczenie sprawiało, że byli pewni potencjalnego sukcesu. Problem pojawił się przy poszukiwaniach finansowania. Rozpisano biznesplan, ale pozyskanie kapitału wysokiego ryzyka nie było takie proste. W tamtym czasie w Australii branża start-upowa dopiero się rozwijała. O dofinansowania nie było tak łatwo jak na przykład w Niemczech. Zaczynali od opracowywania aplikacji dla innych firm takich jak na przykład A1 Telekom Austria. Dzięki dochodom z tych usług programistycznych byli w stanie wdrożyć i sfinansować Runtastic.

Te funkcje przesądziły o sukcesie Runtastic

Runtastic to rozbudowana platforma, która pozwala monitować naszą aktywność fizyczną na wielu płaszczyznach. Rejestrowanie treningów i dopasowywanie je do swoich potrzeb, analiza rezultatów i możliwość dzielenia się wynikami ze znajomymi to absolutna podstawa i fundamenty, na których całość osiadła. Śledzenie aktywności fizycznych na świeżym powietrzu, ale i tych uprawianych w pomieszczeniach czy też typowo fitnessowych pozwoliło zjednać sobie bardzo szerokie grono odbiorców zainteresowanych aktywnym trybem życia. Nie należy również zapominać o Runtastic Results, w której można znaleźć plany treningowe dostosowane do konkretnej masy ciała oraz zaangażowania.

Jakie aplikacje do biegania warto wybrać? Sprawdź najlepsze propozycje

Runtastic dla wielu fanów sportu było od początku po prostu bardzo wygodną opcją, która oferowała możliwość synchronizacji danych pomiędzy platformami. Aplikacje można było również połączyć z pulsometrami, co pomagało zbierać jeszcze więcej danych o naszej aktywności. Runtastic to również platforma Runtastic.com. Na niej użytkownicy mogą znaleźć jeszcze bardziej kompletną i szczegółową analizę swoich aktywności fizycznych. Informacje mogą być udostępniane znajomym, co generuje interakcje społeczne, motywuje i zachęca do jeszcze częstszego korzystania z aplikacji. W pierwszym kwartale 2012 r. Runtastic wprowadził na rynek sprzęty, aby poszerzyć swój zasięg w branży zdrowia i fitnessu, zamiast po prostu pozostać firmą zajmującą się programowaniem.

Runtastic czy Endomondo

Konkurencyjne platformy rywalizowały ze sobą od początku. Pod względem funkcjonalnym obie apki są do siebie bardzo podobne. Obie oferują dokładne monitorowanie aktywności fizycznej, potrafią mierzyć prędkość biegu, wyznaczać trasę na mapie, zliczać czas czy obliczać liczbę spalonych kalorii. Zdania co do wyboru idealnej aplikacji są podzielone. Jedni twierdzą, że Endomondo przegrywa przez wzgląd na niedokładności, inni podkreślają, że Runtastic potrafi gubić sygnał. Ostateczny wybór zależy od konkretnych preferencji użytkowników.

Runtastic czyli Adidas Running

Runtastic było marką znaną na tyle, że kojarzyło ją wiele osób, które ze sportem miały niewiele wspólnego. W związku z tym w 2015 roku Runtastic została zakupiona przez Adidasa za 239 mln dolarów, a 2 lata później nowy właściciel zakończył działanie własnego ekosystemu o nazwie miCoach, zachęcając użytkowników do przeniesienia się na niedawno zakupioną platformę. Nazwę zmieniono na Adidas Running. Zapewniało to jednorodność oraz nie pozwalało zapomnieć, że cała usługa ma teraz całkiem nowego właściciela. Same app, new era – tym hasłem reklamowała się apka po przejęciu. Przejmowanie aplikacji sportowych swego czasu odbywało się dość często. Podobny los spotkał przecież Endomondo, które zostało wchłonięte przez Under Armour.

Czy rebranding Runtastica przyniósł nowości?

Podstawową zmianą, jaka pojawiła się po wykupieniu Runtastic przez Adidas była nowa szata graficzna. Interfejs został dostosowany do identyfikacji wizualnej Adidasa. Nowa wersja apki współgrała także lepiej z dotychczasowymi projektami od Adidasa. Dzięki przejęciu apki sporotwa apka dostała całkiem nowe możliwości do promowania sprzedaży swoich produktów. Nie doszło jednak do żadnych większych zmian pod względem funkcjonalności. Dotychczasowi użytkownicy Runtastic nie mieli na co narzekać, ich historie treningów nie zniknęły. Nie wycięto żadnych przydatnych opcji, nie zmieniono diametralnie działania. Po prostu zrobiło się trochę ładniej, trochę bardziej adidasowo. Kosmetyczne zmiany nie odstraszyły wiernych fanów aplikacji.