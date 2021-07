Rosja wystrzeliła moduł Nauka, ostatni duży element stacji ISS

2007, to na ten rok Roskosmos przewidywał wyniesienie i dołączenie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Wielofunkcyjnego Modułu Laboratoryjnego Nauka. Jak się okazało, potrzebne było jeszcze 14 lat prac, aby moduł znalazł się w końcu na orbicie. 21 lipca rakieta Proton-M wystartowała z położonego w Kazachstanie, a dzierżawionego przez Rosję, kosmodromu Bajkonur i wyniosła pechowy moduł na orbitę. Czy to oznacza koniec problemów, nie zostało jednak jeszcze powiedziane.