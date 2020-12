Google podsumowało 2020 rok. Ależ dziwne 12 miesięcy za nami

Gdy spojrzycie na obydwa zestawienia najpopularniejszych wyszukiwań w Google w ostatnim roku, od razu zauważycie, że listy rozpoczynają się od tej samej frazy. Dzieje się tak dość rzadko, ale tym razem nie mogło być inaczej. Najczęściej wpisywaną w wyszukiwarkę Google frazą jest, oczywiście, „koronawirus”, co pokazuje, że przez cały czas mamy całe mnóstwo pytań i potrzebujemy informacji na temat panującej sytuacji. W naszym kraju na drugim miejscu znalazła się fraza „koronawirus w Polsce”, co też wydaje się dość zrozumiałym wynikiem, ale zamykające podium „wybory usa” już mnie odrobinę zaskoczyły, gdyż nie sądziłem, że w naszym narodzie drzemie tak duże zainteresowanie polityką Stanów Zjednoczonych, by w skali roku mogło to przyćmić inne wydarzenia.

Najszybciej zyskujące na popularności na całym świecie:

Koronawirus Wyniki wyborów Kobe Bryant Zoom IPL Indie vs. Nowa Zelandia Koronawirus aktualizacje Koronawirus objawy Joe Biden Google Classroom

Kolejne pozycje to powrót do koronawirusowej tematyki, gdyż polscy Internauci poszukiwali porad związanych z COVID-19 czy chcieli przyjrzeć się mapie zakażeń. Poszukiwaliśmy także informacji na temat narzędzi, na których opiera się teraz nasza zawodowa i szkolna komunikacja – Google Classroom i Microsoft Teams zajęły odpowiednio 6. i 7. miejsce. Pierwszą dziesiątkę zamykają frazy „365 dni”, „Joe Biden” i „Kobe Bryant” i o ile obecność tych dwóch ostatnich nazwisk jest w pełni uzasadniona, tak duża popularność „365 dni” może być powodem do zmartwień…