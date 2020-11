Roboty w Walmarcie przegrały z ludźmi i koronawirusem

Robot inwentaryzacyjny

Właśnie dziś pojawiły się doniesienia dotyczące zakończenia współpracy przez tę znaną amerykańską sieć handlową z dostawcą robotów użytkowych, firmą Bossa Nova Robotics. Współpraca obu podmiotów trwała od 2017 r. a w jej wyniku do Walmartu trafiły roboty analizujące ilość towarów na półkach i mające zadbać o uzupełnianie ewentualnych braków. Roboty pracowały w około 500 placówek tej sieci.

Robota też może dotknąć pandemia

Choć na pierwszy rzut oka to roboty powinny skorzystać z sytuacji wywołanej pandemią, w tym wypadku skończyło się odwrotnie. Według informatorów Wall Street Journal obecna sytuacja spowodowała, że mocno spadła ilość zakupów dokonywanych w sklepach, na korzyść zakupów on-line.

W związku z tym personel ludzki, kompletujący zakupy wysyłane później do klientów, otrzymał dodatkowo do wykonania zadania inwentaryzacyjne, należące wcześniej do robotów. Kolejnym powodem do posłania robotów na „zieloną trawkę” było to, że dyrektor sieci obawiał się o reakcje klientów na roboty poruszające się wśród nich.

Bossa Nova Robotics w kłopotach

Wiarygodności tym doniesieniom dodaje fakt, że zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej za roboty, spadło już o połowę. Jej przedstawiciele nie skomentowali doniesień o samym Walmarcie, informując lakonicznie, że w związku z COVID-19 musieli przeprowadzić restrukturyzację.

Jak widać przypadek Walmartu nie jest może bezapelacyjnym zwycięstwem człowieka nad maszyną, ale pokazuje też, że roboty nie w każdej sytuacji będą optymalnym rozwiązaniem. Sieciówka podkreśliła zresztą, że nowe technologie są dla nich bardzo ważne i nie zamierzają z nich rezygnować. Takie podejście, oceniające faktyczne korzyści a nie tylko modę, wydaje się dla wszystkich najzdrowsze.

