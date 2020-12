Napchajmy stronę reklamami – będzie dobrze

Strony internetowe spuchły nie tylko ze względu na reklamy, ale również na „stałe elementy” takie jak konieczność zatwierdzenia ustawienia plików cookies, polityki prywatności i innych. Do tego, większość poważnych serwisów zaprosi Cię do newslettera, albo do włączenia powiadomień o nowych treściach. Wiecie, czasami zanim przejdzie się do właściwego, niezaburzonego niczym czytania, może minąć sporo czasu. A to irytuje – internet jest akurat miejscem, w którym chcemy mieć dostęp do informacji natychmiast. Jeżeli trwa to dłużej, irytujemy się. I to jest zupełnie naturalne. Tempo życia wymusza od nas zachowania, wedle których staramy się skonsumować jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. To implikuje również problem z weryfikacją przeczytanych materiałów – nie mamy czasu na to, by ocenić, czy dana wiadomość opiera się na faktach. To z kolei prowadzi do tego, że w sieci można siać fejkami do woli. Ale nie o tym dzisiaj mowa.

Wpadając po raz kolejny na serwis, na którym byłem wcześniej – nie jest może tak źle. Nie będzie wyświetlało się powiadomienie o konieczności zatwierdzenia plików cookies, ale zdarza się, że pomimo moich oporów, strona chce mi wcisnąć powiadomienia. Nie, nie chcę ich. Jak będę chciał, to zajrzę. A może newsletter? A zapisz się pan na webinar? To nie jest jednak wszystko, co mnie irytuje w obecnie tworzonych stronach, szczególnie tych nastawionych na rozstrzelanie nas newsami.

Wchodzisz na stronę, a tam… kakofonia

Szczerze, chyba to najbardziej irytująca rzecz, na jaką można natrafić w internecie. Podnosiłem tę kwestię już… kilka lat temu, kiedy to standardem na popularnych serwisach stało się umieszczanie materiałów wideo. Oczywiście, nie wystarczy wrzucić kilku okienek z krótkimi filmami na stronę – trzeba je również opatrzyć reklamami. Wszystko to w oparach atrybutu „autoplay”, gdzie wszystko uruchamia się automatycznie, nierzadko bez wyciszenia. Skutkuje to tym, że użytkownik „na dzień dobry” jest rozstrzeliwany jazgotem dobiegającym z głośników. Fakt, większość przeglądarek radzi sobie z tym faktem, ale w dalszym ciągu istnieją ludzie, którzy zwyczajnie modyfikują ustawienia przeglądarek i nie chcą blokować filmów z atrybutem „autoplay”, albo nie chcą automatycznego wyciszania każdego wideo.

Zanim przebijesz się do docelowej treści (a bardzo często zdarza się tak, że po prostu chcesz jedynie coś przeczytać…), musisz przebić się przez kilka filmików, przez kilka reklam i dopiero możesz przejść do konsumpcji. Co gorsza, na niektórych stronach, wideo zasłania część przestrzeni służącej do czytania treści. Wszystko w imię jak najlepszej ekspozycji materiałów sponsorowanych, za które przecież płacą reklamodawcy. A ci wymagają.