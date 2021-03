Reklamy na YouTube vs. segmenty sponsorowane – zwycięzca może być tylko jeden

Tak samo, jak dla wielu osób, tak i dla mnie YouTube jest jednym z głównych (jeżeli nie głównym) serwisem streamingowym, z którego korzystam. Tak jak wielu z was mam tam swoich ulubionych twórców z różnych dziedzin – od muzyki, przez motoryzację, fizykę, lockpicking a na grach kończąc. Każda z tych osób w jakimś stopniu uzależnia swoje miesięczne przychody od tego ile uda im się zarobić na YouTube. Tutaj więc wchodzą wpływy z reklam, współpracy, materiałów i segmentów sponsorowanych i innych form aktywności, które tylko YouTuberom i firmom przyjdą do głowy. Wiadomo więc, że jeżeli lubię danego twórcę, to chce go wspierać. Pojawia się jednak jeden bardzo mały problem.

Nie wszystkie formy wsparcia na YouTube są sobie równe

Jeżeli przeglądacie YouTube’a z wyłączonym adblockiem, zapewne zauważyliście, że Google bardzo skrzętnie wykorzystuje zebrane informacje o nas, by wyświetlać nam reklamy. Duuuuużo reklam. Oprócz tych obok i pod filmem, większość materiałów ma też reklamy przed i w środku produkcji. Często jest ich od kilku do kilkunastu i znacznej części z nich nie da się pominąć. Sprawia to, że komfort oglądania leci na łeb na szyję i powoduje, że oglądanie jakiejkolwiek produkcji na wyłączonym adblocku nie za bardzo ma sens.