Tanio nie znaczy źle. Recenzja Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, elektrycznej hulajnogi za 1299 złotych

Trzy tryby prędkości Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential posiada trzy tryby jazdy/prędkości, które uruchamiamy z poziomu przycisku pod wyświetlacze. Mamy zupełnie niepotrzebny moim zdaniem tryb pieszego, który pozwala rozpędzić sprzęt do 5 km/h i zupełnie nie wiedziałem do czego go używać. Hulajnoga toczy się wtedy niemiłosiernie wolno, co przy większym plecaku wręcz zmusza do balansowania ciałem by zachować równowagę. Mój 9-letni syn dostał natomiast ograniczenie używania do trybu dynamicznego, który pozwala na rozpędzenie się maksymalnie do 15 km/h. Ostatni z trybów to sport, to maksymalnie 20 km/h. Jak sami więc widzicie nie jest to bolid, ale z drugiej strony w oczach innych użytkowników miejskiej przestrzeni widziałem więcej zrozumienia niż kiedy mijali ich podróżnicy na szybszych hulajnóg z wypożyczalni. Czy to jednak nie za mało? Ja prędkości na elektrycznych hulajnogach nie szukam, więc 20 km/h w zupełności mi wystarczy.