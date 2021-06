Patrząc na specyfikację głównego aparatu Mi 11i można odnieść wrażenie, że to ten sam układ co w Redmi Note 10 Pro. Może i Mi 11i nie powalczy w pierwszej piątce smartfonowych aparatów, ale myślę, że ponad 90% użytkowników w zupełności wystarczy, a i tak większość z nich nie wykorzysta jego możliwości. Zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych są bardzo dobre, ostre, fajnie nasycone kolorami, choć nie przekraczają granicy dobrego smaku. Zdarza się, że zwykły aparat łapie nieco inną kolorystykę niż szeroki kąt, ale nie zdarza się to za każdym razem. Ogólnie więc aparaty jak najbardziej na plus i widać, że przy serii Mi 11 Xiaomi przyłożyło się do tego aspektu.

Smartfon bardzo dobrze radzi sobie również z filmami, a stabilizacja daje radę. Ba, da się nawet włączyć tryb rejestrowania w 8K. Nie rozumiem natomiast dlaczego szeroki kąt nie nagrywa w 4K i za to niestety minus.

Bateria ma pojemność 4520 mAh i to jednak nieco mniej niż 5000 mAh standardu do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Brakuje również wyższych wartości ładowania, bo Mi 11i wspiera jedynie 33 waty. To oczywiście dużo, bo w pół godziny wyłapiecie około 70% pojemności baterii, ale jednak chciałoby się więcej. Jednej rzeczy brakuje mi tu jednak jeszcze bardziej, indukcyjnego ładowania. Za te pieniądze można już tej funkcji wymagać. Jak długo smartfon trzyma na jednym ładowaniu? Czasami zdarzało się, że bardzo późnym wieczorem podłączałem sprzęt do ładowania, przy mniej intensywnym użytkowaniu robiłem to dopiero w okolicach południa następnego dnia. W tym aspekcie Mi 11i nie ma się więc za bardzo czym chwalić.

Czy warto kupić Mi 11i?