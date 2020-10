Dźwięk to bardzo, ale to bardzo niedoceniane medium. Często – nawet niezauważane. Jestem w stanie się założyć, że wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, że ich ulubione sceny w filmach czy grach wideo byłyby zupełnie inne, jeżeli tylko podłożyć pod nie delikatnie zmieniony podkład. Ba, ulubione utwory muzyczne mogłyby się zupełnie nie podobać, jeżeli tylko trochę zmieni im się miks. Rozmawiać o dźwięku jest jednak trudno – każdy z nas odbiera go nieco inaczej i lubi inny rodzaj dźwięku. Jako, że od dziesięciu lat gram na gitarze basowej, naturalnym jest to, że we wszystkich miksach, equalizerach czy też podczas wyboru sprzętu, staram się, aby finalny rezultat pozwalał usłyszeć podparcie brzmienia niskimi tonami. Znacznie pomaga to poprawić doświadczenie i sprawdza się nie tylko w muzyce, ale tak naprawdę we wszystkich sytuacjach. Jeżeli oglądacie film, bądź gracie i słyszycie wystrzał – to właśnie niskie tony odpowiadają za to przeszywające uczucie i wrażenie, że ma się do czynienia „z czymś dużym”.