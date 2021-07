Raport przyszłości. Na poważnie

Obejrzeć tej strony nie można, co gorsza nie można jej przetestować, ponieważ jest częścią sieci rządowej Wielkiej Brytanii. "Tylko zalogowani użytkownicy" - to znaczy tym razem znacznie więcej. A ci zalogowani użytkownicy to zawodowi progności przyszłości, ale nie chodzi o sytuacje podobne do tych, w których mówi się, że policja korzysta z pomocy jasnowidza (co może być zresztą tylko miejskim mitem). Zadaniem strony Cosmic Baazar jest przewidywanie przeszłości na podstawie publicznie dostępnych danych, a robią to pracownicy rządowi, nie tylko zresztą brytyjscy, ale również z krajów związanych z UK bliskimi związkami politycznymi i współpracą wywiadowczą.