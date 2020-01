Najlepsza karta do gry w 1080p

Radeon RX 5600 XT nie zaoferuje topowej wydajności, ale to akurat nic dziwnego, na polu kart graficznych AMD już od dłuższego czasu nie jest w stanie zagrozić NVIDIA. Nie oznacza to jednak, że jako konkurencja nie istnieje, bo w segmencie tańszych modeli radzi sobie całkiem dobrze. Nowe układy Navi oparte na architekturze RDNA, która trafi też do nadchodzących konsol, mają całkiem sporo do zaoferowania. Najlepszym tego przykładem jest Radeon RX 5700 XT.

AMD Radeon RX 5600 XT AMD Radeon RX 5700 AMD Radeon RX 5500 XT CUs 36 (2304 SP) 36 (2304 SP) 22 (1408 SP) TMU 144 144 88 ROP 64 64 32 Zegar bazowy 1235MHz (?) 1465MHz 1607MHz Zegar boost 1560MHz 1725MHz 1845MHz Wydajność 7.2 TFLOPs 7.95 TFLOPs 5.2 TFLOPs Taktowanie pamięci 12 Gbps GDDR6 14 Gbps GDDR6 14 Gbps GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 256-bit 128-bit VRAM 6 GB 8 GB 4 / 8 GB Przepustowość pamięci 288 GB/s 448 GB/s 224 GB/s TBP 150W 180W 130W Litografia TSMC 7nm TSMC 7nm TSMC 7nm Architektura RDNA RDNA RDNA GPU Navi 10 Navi 10 Navi 14 Cena detaliczna 279 USD 349 USD 199 / 169 USD

Podobnie powinno być też z Radeonem RX 5600 XT, który jest bardzo podobny do wydajniejszego modelu, również posiada 36 jednostki obliczeniowe, ale nieco niższe taktowanie oraz węższą szynę pamięci. Pamięci jest zresztą tylko 6 GB, a nie 8 GB jak w RX 5700/XT. To wszystko sprawia, że wydajność jest odpowiednio niższa, ale jeśli wierzyć pokazanym wykresom, nowa karta bez problemu radzi sobie z GeForce’m GTX 1660 Super, który wyrasta nam na jedną z najbardziej opłacalnych kart na rynku.