Wczoraj na blogu Orange pojawił się wpis zapowiadający cykliczną promocję tygodnia, tym razem na iPhone XS 64 GB. Zwabił mnie do tego wpisu tytuł, w którym pojawił się zapis o obniżce ceny za iPhone XS aż o 1600 zł, co widać jeszcze w pasku adresu. Później poprawiono na 1000 zł, ale to i tak spora obniżka, więc postanowiłem się temu bliżej przyjrzeć.

W treści wpisu nadal widnieje kwota ponad 1600 zł, ale to w pakiecie Orange Love, my sprawdzimy ceny za iPhone XS 64 GB w Planie Mobilnym 55 – obniżka o 672 zł i w Planie Mobilnym 75 – obniżka o ponad 720 zł. No i porównamy z ceną w ratach 0%, dobierając do tego dwuletni koszt umowy bez zobowiązania w nju mobile (submarka Orange) za 29 zł i 39 zł.

Sprawdziłem przy okazji ceny rynkowe, na EURO RTV AGD, gdzie też można kupować smartfony w ratach 0%, akurat przy tym modelu nie są dostępne teraz, a i tak jest on droższy w niż w Orange.

Na x-kom smartfon ten jest po obniżce 350 zł, ale też drożej wychodzi za gotówkę i znacznie drożej w ratach. Więc spokojnie możemy pozostać w tym porównaniu w ramach oferty Orange.

iPhone XS 64 GB w abonamencie Orange dla nowych klientów

W Planie Mobilnym 55 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 15 GB transferu danych) iPhone XS 64 GB kosztuje na start 898,99 zł i później w 24 ratach po 84 zł. W rezultacie po dwóch latach zapłacicie za samo urządzenie 2 914,99‬ zł.

Pozostajemy cały czas w Orange i kupujemy tego samego smartfona na raty 0%. Dobieramy do tego nju mobile za 29 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 10 GB transferu danych na start, po pół roku 20 GB, po roku 25 GB i po 2 latach 30 GB). Za samego smartfona, już po 20 miesiącach zapłacimy 2 999‬ zł, czyli dokładnie 84,01‬ zł więcej niż po 24 miesiącach w abonamencie Orange. Teraz wrzućmy to w tabelkę.

iPhone XS 64GB dla nowych klientów Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Orange – Plan Mobilny 55 + smartfon 55,00 zł 898,99 zł 84,00 zł 24 50,00 zł 4 284,99 zł Orange na raty + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 0,00 zł 149,95 zł 20 0,00 zł 3 695,00 zł Różnica 589,99 zł

Jest prawie 600 zł taniej, ale w opcji bez zobowiązania w nju mobile i w ratach w Orange.

Weźmy teraz na tapet Plan Mobilny 75 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 70 GB transferu danych). Na start zapłacicie tu 499,00 zł i później w 24 ratach po 91 zł. Razem za sam sprzęt – 2 683‬ zł.

Porównujemy to z dwuletnim kosztem nju mobile za 39 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 20 GB transferu danych na start, po pół roku 40 GB, po roku 50 GB i po 2 latach 60 GB). Tu cena za sprzęt się nie zmienia, bo ponownie kupujemy go bez abonamentu w Orange na raty 0% – 149,95 zł x 20 rat = 2999 zł.

iPhone XS 64GB dla nowych klientów Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Orange – Plan Mobilny 75 + smartfon 75,00 zł 499,00 zł 91,00 zł 24 50,00 zł 4 533,00 zł Orange na raty + abonament bez zobowiązania 39,00 zł 0,00 zł 149,95 zł 20 0,00 zł 3 935,00 zł Różnica 598,00 zł

Nadal 600 zł taniej w ratach i w nju.

iPhone XS 64 GB w abonamencie Orange dla obecnych klientów

Sprawdźmy jeszcze opcję dla obecnych klientów Orange przedłużających umowę. Tu już bez powielania zrzutów, wystarczą same tabelki.

iPhone XS 64GB dla przedłużających umowę Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Orange – Plan Mobilny 55 + smartfon 55,00 zł 0,00 zł 121,00 zł 24 50,00 zł 4 274,00 zł Orange na raty + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 0,00 zł 149,95 zł 20 0,00 zł 3 695,00 zł Różnica 579,00 zł

iPhone XS 64GB dla przedłużających umowę Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Orange – Plan Mobilny 75 + smartfon 75,00 zł 0,00 zł 111,00 zł 24 50,00 zł 4 514,00 zł Orange na raty + abonament bez zobowiązania 39,00 zł 0,00 zł 149,95 zł 20 0,00 zł 3 935,00 zł Różnica 579,00 zł

W obu planach abonamentowych w Orange dla obecnych klientów nie ma opłaty na start, za to są podwyższone kwoty rat, w rezultacie mniej więcej na to samo wychodzi. Tak więc, jeśli już chcecie teraz kupić iPhone XS 64 GB, to jak najbardziej można go brać w Orange, ale nie w abonamencie, a w ratach 0%.

Zwróćcie proszę jeszcze uwagę na fakt, że nawet wyłączając z porównania odmienne koszty abonamentu w Orange i Nju, różnice w cenie samego smartfona w abonamencie i w ratach u tego samego operatora nie są tak znaczne, jak podaje Orange na blogu. Więc decydując się na smartfona w abonamencie musicie się liczyć z tym, że koszt sprzętu zaszyty jest nie tylko w kwocie abonamentu, ale i w ratach. Wiem, że Ameryki nie odkryłem, ale takimi porównaniami chcę uwypuklić ten mechanizm i zachęcić do kupowania smartfona w ratach 0% u operatorów, bo mają atrakcyjne ceny, ale za ofertą komórkową rozglądać się gdzie indziej, na przykład w moich zestawieniach ofert.