PayPal bez powodu odciął mi dostęp do konta, a potem odesłał na infolinię, która nie działa

Nie jestem harkorowym użytkownikiem PayPala, ale już kilka lat temu założyłem sobie tam konto żeby w miarę możliwości korzystać z serwisu jako pośrednika do płatności w sieci. Bo to bardzo wygodna rzecz – jeśli sklep lub subskrypcja na niego pozwala, nie trzeba podpinać karty, co utwierdza mnie w przekonaniu, że odejmuję jedno miejsce, gdzie jej dane mogą wyciec. PayPal jest też przydatny przy zagranicznych zakupach, korzystam z niego przede wszystkim zamawiając płyty CD. Podpiąłem też pod PayPal dwie subskrypcje i jedną usługę taksówek.

Tak się jednak złożyło, że z końcem maja kończy mi się ważność karty debetowej, która jest podpięta do mojego PayPala jako źródło pieniędzy (po jakimś czasie przestałem doładowywać konto i po prostu spiąłem z usługą swoją kartę). Przyszła nowa karta, więc pora na aktualizację danych płatniczych w usługach, z których korzystam – nic prostszego. Logujecie się do PayPala, zmieniacie dane karty i tyle. Jak to mówią Amerykanie „easy”. No cóż, nie tym razem

„Zadzwoń do nas, aby potwierdzić swoje dane”

Tak informacja przywitała mnie na PayPalu kiedy próbowałem się zalogować do mobilnej aplikacji usługi. Ta najpierw weryfikuje mnie przy użyciu FaceID, a potem w ramach podwójnej weryfikacji wysyła SMS-a z kodem na podany numer telefonu. Na ogół wszystko działa dobrze, czasem SMS-y weryfikacyjne przychodzą późno, ale tym razem było zupełnie inaczej i właśnie taka informacja pojawiła się na ekranie. Oczywiście kod weryfikacyjny nie przyszedł. Restart, jeszcze raz – może to coś z aplikacją. No nie, ten sam komunikat. Nie ukrywam, że byłem mocno zdziwiony. PayPal nie poinformował mnie w żaden sposób, że jest jakiś problem z weryfikacją moich danych i powinienem wykonać jakieś dodatkowe czynności. W połowie miesiąca dostałem tylko maila o zbliżającym się końcu ważności karty. Specjalnie przejrzałem też wszystkie maile z serwisu jakie mam w skrzynce, ale nie znalazłem niczego, co mogłoby zwiastować problemy z zalogowanie.

Ok, to dzwonię

– pomyślałem

Już pal licho te 62 grosze, które wydałem na rozmowę (numer zaczynający się od 801 nie jest wliczony do darmowych rozmów w moim abonamencie Play, więc staram się unikać go jak ognia) – gorszy był finał rozmowy. Choć słowo „rozmowa” jest mocno na wyrost. Wysłuchałem jedynie nagrane wcześniej komunikatu, który przekazał mi informację, że w związku z koronawirusem, infolinia nie działa. Zapraszamy do kontaktu przez stronę PayPal.