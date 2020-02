Oczywiście w tytule trochę na wyrost użyłem skrótu myślowego i określiłem ogół naszego społeczeństwa, bo tak naprawdę tylko nieco ponad połowa Polaków uczy się angielskiego lub zamierza się go nauczyć w najbliższym czasie. Pozostały odsetek nie uczy cię i nie planuje podjąć nauki angielskiego.

Niemniej nie jest u nas tak źle z nauką języka angielskiego, według zeszłorocznego międzynarodowego rankingu znajomości języka angielskiego, przygotowanego przez EF Proficiency Index (EF EPI), Polska znajduje się na 11 miejscu na świecie pod względem poziomu znajomości tego języka, uznawanego dziś za podstawowy w świecie biznesu.

Wracając jednak do naszego dzisiejszego badania, zapytano w nim Polaków o to, co tych uczących się już najbardziej zmotywowało do podjęcia nauki języka angielskiego. Okazało się, że zdecydowana większość z nich, bo 69,3% uczy się dla siebie i własnego rozwoju.

Sporo wskazań odnosiło się też do podwyższenia kompetencji zawodowych – 36,8%, przełamania bariery językowej – 35% i chęci podróżowania za granicą – 32%, z kolei ponad 11% planuje wyjechać na stałe za granicę, więc w tym celu uczy się tego języka.

Podobnie, prawie 70% z uczących się tego języka najbardziej zależy na rozwinięciu zdolności do porozumiewania się z osobami posługującymi się na co dzień językiem angielskim, czyli na konwersacjach, nieco ponad 40% skupia się na słuchaniu czy czytaniu w tym języku, 1/4 na pisaniu, a 17% na gramatyce.

Przechodzimy już do tytułowego sposobu, w jaki Polacy uczą się angielskiego – aż 67,4% z uczących się tego języka, głównie robi to samodzielnie w domu, 1/4 przez internet przy pomocy różnych platform do nauki języka angielskiego online, 20% w stacjonarnych szkołach językowych, a 10% korzysta przy tym z prywatnych lekcji nauki angielskiego.

Jakie platformy e-learningowe najczęściej były wskazywane przez badanych? Na pierwszych miejscu mamy Duoling – 22,2%, drugie najpopularniejsze miejsce do nauki języka online to Babbel, a podium zamyka Etutor.

Adam Biegalski, Senior Consultant w Havas Media Group:

– Wraz z rosnącą digitalizacją społeczeństwa obserwujemy coraz większe zainteresowanie takimi rozwiązaniami, które pozwalają nam zaoszczędzić czas i są dla nas po prostu wygodniejsze. Trend ten jest zauważalny w wielu dziedzinach naszego życia – zamiast łapać taksówkę na ulicy wolimy wygodnie zamówić przejazd za pomocą kilku kliknięć na telefonie, zamiast przeglądać oferty różnych restauracji chętnie korzystamy z agregatów w postaci jednej aplikacji, a oglądając ulubiony serial nie mamy ochoty czekać na kolejny odcinek w telewizji, podczas gdy mamy dostępny cały sezon na platformie streamingowej.

Ten sam trend, choć dopiero rosnący można zauważyć również w edukacji – rozwiązania, które pozwalają nam zaoszczędzić czas i odbyć lekcję kiedy tylko chcemy i bez wychodzenia z domu stają się coraz atrakcyjniejszą alternatywą.

Zerknijmy jeszcze na koniec na to, co powoduje, że platformy online są popularniejsze niż stacjonarne szkoły językowe. Otóż, badani wybierają rozwiązania online głównie z uwagi na ich elastyczność, zarówno odnoszącą się do swobody wyboru czasu przeznaczonego na naukę jak i miejsca. Pozostałe wskazania są czysto pragmatyczne, nauka poprzez platformy online pozwala nam na oszczędność czasu i pieniędzy połączoną z trybem nauki, który najbardziej nam odpowiada.

Badanie Havas Media Group zostało przeprowadzone w listopadzie 2019 r. na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (po 18 roku życia). Metodologia: CAWI (Omnibus). Wielkość próby: n=1045

Źródło: Havas Media Group.