Najlepsze aplikacje do nauki języków – na co warto zwrócić uwagę?

Wybór aplikacji do nauki języków obcych to kwestii całkowicie idealna. Czasem aplikacja polecana przez znajomych może kompletnie nie przypaść nam do gustu. O jakich czynnikach warto pamiętać w momencie wyboru? Dla wielu istotna jest cena. Darmowe aplikacje do nauki języków są bardzo popularne. Warto zwrócić uwagę na takie, które oferują darmowy pakiet podstawowy oraz płatne rozszerzenia. Gdy przyzwyczaimy się do używania apki, chętniej za nią zapłacimy. Musimy też się zastanowić, czy chcemy uczyć się jednego języka, czy kilku oraz na jakim stopniu zaawansowania jesteśmy. Nie wszystkie aplikacje do nauki języków będą pasować idealnie kompletnie początkującemu oraz średnio-zaawansowanemu, choć niektórzy twórcy chwalą się, że ich produkty spełniają właśnie te wymagania. Aplikacje językowe potrafią nas wiele nauczyć, jeśli chcemy zaledwie zakosztować danego języka. Jeśli chcemy skupić się na jednym, warto spojrzeć na przykład na darmowe aplikacje do nauki angielskiego. Niemniej ważna jest też platforma, na której będziemy korzystać. Czy będzie to tylko smartfon, czy może jeszcze tabel i nawet komputer? Nie zawsze aplikacje do nauki języków na Android sprawdzą się we wszystkich innych przypadkach.

Busuu

Platformy: Android, iOS

W Busuu języków nie brakuje. Oprócz oczywistych wyborów jak angielski, hiszpański, francuski, niemiecki czy włoski możemy poduczyć się chińskiego, tureckiego czy portugalskiego. Bogaty pakiet językowy to pierwszy plus tej aplikacji. Co ciekawe, nie brakuje nawet nauki języka polskiego! W trakcie nauki dowolnego z języków nie jest konieczna znajomość angielskiego. Jeśli chcecie akurat podszkolić swój włoski i wolelibyście nie musieć tłumaczyć w głowie dodatkowo z angielskiego – nie ma żadnego problemu. Jak przy wielu aplikacjach możemy wybrać pakiet darmowy oraz płatny. Ten drugi oferuje dostęp do nauki gramatyki, konwersacji z ludźmi z całego świata, spersonalizowanego planu nauki, uzyskania certyfikatu oraz tryb offline, dzięki któremu możemy uczyć się nawet bez połączenia z internetem. Do wyboru mamy kilka planów. Najkrótszy z nich, trzymiesięczny, to koszt 23,33 złotych na miesiąc. Najdłuższy, dwudziestoczteromiesięczny, kosztuje 14,58 za miesiąc.

Duolingo

Platformy: Android, iOS, Windows

To jedna z największych i najbardziej popularnych aplikacji do nauki języków obcych, nie mogłabym o niej zapomnieć. Od lat trzyma się czołówki, zbierając masę pochlebnych opinii wśród użytkowników. Jeśli nie znacie żadnego języka obcego, zacznijcie od nauki angielskiego. Aplikacja oferuje szeroki pakiet od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Angielskiego możemy się uczyć przy pomocy naszego ojczystego języka. Gorzej z pozostałymi językami. Jeśli tylko znacie angielski (lub inny język obcy) nie ma żadnego problemu. Możecie śmiało wybierać spośród aż 32 dostępnych opcji wśród których są m.in. arabski, czeski, szwedzki, japoński, niemiecki, portugalski czy ukraiński. W Doulingo możemy wybrać nie tylko język, ale i czas, jaki chcemy mu poświęcić. Platforma będzie o sobie przypominać w odpowiednich portach, a stopień trudności przyswajanych rzeczy będzie stopniowo wzrastał.

HelloTalk

Platformy: Android, iOS

Słówka to nie wszystko. Kiedy mamy już ich zasób przydałoby się zacząć ich używać. I tu z pomocą przychodzi HelloTalk. Dzięki tej aplikacji użytkownicy mogą między sobą rozmawiać, ucząc się przy tym danego języka. Oczywiście nie jest to rozwiązanie dla początkujących. Troszeczkę już trzeba umieć, aby przeprowadzić dialog. Rozmawiając z osobami, dla których język, którego się uczymy, jest językiem ojczystym, nie będziemy utrwalać błędów. Rozmówcy mogą poprawiać nasze pomyłki i odpowiedzieć na wszelkie pytania, na które będą w stanie. W tej aplikacji nie istnieje właściwie żadne ograniczenie języków. Jeśli tylko znajdzie się odpowiedni rozmówca, moglibyśmy się poduczyć właściwie każdego języka, jaki tylko istnieje.

Memrise

Platformy: Android, iOS

Nauka poprzez skojarzenia, powtórki rozłożone w czasie, testy oraz quizy. To wszystko oferuje Memrise. W aplikacji słówka poukładano nie tematycznie czy losowo, a kontekstowo. Użytkownicy mogą na przykład nauczyć się najpierw wszystkich słówek związanych z przedstawianiem się, potem tych dotyczących zamawiania w restauracji, potem tych potrzebnych u lekarza. Wielkim plusem Memrise są nativ speakerzy i zwykli ludzie, spotykani na ulicy których poproszono o nagranie krótkich zwrotów. W wielu aplikacjach mówi do nas automat, jakiś syntezator mowy. W Memrise mamy do czynienia z prawdziwymi ludźmi. Dzięki temu to, co słyszymy, jest dużo bardziej naturalne i lepiej przyswajalne. Uczymy się różnych akcentów i sposobów mówienia. Ludzie to nie maszyny. Czasem powiedzą coś wolniej, szybciej czy mniej wyraźnie. Memrise pozwala nam się do tego przystosowywać.

Mondly

Platformy: Android, iOS

Mondly oferuje kilka metod nauki, a jedną z ciekawszych jest forma dialogu. Mondly potrafi zacząć z nami rozmowę w języku, którego akurat się uczymy. Pokazuje nam dostępne wypowiedzi, które możemy nagrać za pomocą dyktafonu. Po przeprowadzonej rozmowie możemy porównać naszą wymowę z wzorcową, zaprezentowaną w dialogu. Mondly oferuje naukę kategoriami. Aby przejść do następnej, musimy zaliczyć poprzednie. Oczywiście poziom trudności z czasem wzrasta. W aplikacji pojawiają się również cotygodniowe quizy, które sprawdzają naszą wiedzę z przerobionego materiału z ostatnich 7 dni. Mondly jest dobrą alternatywą dla tych, do których nie przemawia Doulingo i dla tych, którzy nie zawsze nadążają za Memrise.