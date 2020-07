Gdy sprawa ujrzała światło dziennie przedstawiciel LI tłumaczył, że tego typu dostęp do schowka jest poniekąd dziełem przypadku i kwalifikuje się do uznania go za błąd. Wyraźnie zaznaczał, że aplikacja nie analizuje tych treści w żadnym innym celu nić weryfikacja jakości wprowadzanych danych. Podkreślał również, że nie są one nigdzie wysyłane i tak w ogóle to nie mamy się czym martwić. Jako że oficjalnie to bug, a nie funkcja i ze względu na to, że stawiał on firmę w bardzo złym świetle to został on szybko usunięty.

Może i szybko, ale dla Adama Bauera za wolno. Wniósł on pozew w sądzie federalnym w San Francisco przeciw firmie Microsoft, która pogwałciła prawo i normy społeczne Kalifornii. Pan Adam Bauer oskarża Microsoft o celowe działanie i obchodzenie limitów narzuconych przez Apple podważając tym samym oficjalne stanowiska firmy.

Początek czegoś większego?

Normalnie temat bym zignorował. Po pierwsze nie dotyczy to aplikacji z pierwszych stron gazet. Po drugie to tylko kolejny pozew sądowy, który dodatkowo nie jest zorganizowaną akcją, a inicjatywą pojedynczej osoby. Całość dzieje się za oceanem w Kalifornii. Po trzecie, szansa na powodzenie całej akcji jest raczej bliska zeru. Pan Adam musiałby faktycznie udowodnić, że działanie jest celowe, a nie wynika ono z faktycznego błędu czy przypadku.

Mnie jednak zastanawia czy nie będzie to jakaś grubsza i „ciekawsza” dla postronnych obserwatorów akcja. Amerykanie lubią się ciągać po sądach, w końcu ten stereotyp nie wziął się znikąd. Firm, które można w ten sposób zaatakować jest całkiem sporo. Czy tak trudno sobie wyobrazić sytuację, w której więcej osób pójdzie w ślady Pana Adama? Może jakiś pozew zbiorowy? W końcu Apple obnażył naprawdę paskudną praktykę, która realnie narusza pewne normy społeczne.