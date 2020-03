Nowe Porsche Macan w przyszłym roku

Macan zadebiutował w 2014 roku, a dzięki ogromnej popularności crossoverów, z miejsca zaczął cieszyć się sporą popularnością. Tym bardziej, że pomimo podniesionego nadwozia to nadal było Porsche, które świetnie się prowadzi. Jakiś czas temu model ten przeszedł mały lifting, a w przyszłym roku ma zadebiutować całkiem nowa wersja. I wiele wskazuje na to, że potwierdzą się poprzednie doniesienia, że Macan będzie dostępny tylko z całkowicie elektrycznym napędem. Co prawda wersja z silnikami spalinowymi pozostanie w ofercie, ale będzie to w dużej mierze obecny model. Firma skupia się teraz głównie na elektrycznej wersji, która będzie drugim takim autem w ofercie, po Taycanie, ale powstanie na całkowicie nowej platformie.