Ponadczasowe i współczesne do granic: takie są lodówki firmy Samsung!

Lodówki Samsung: technologie, funkcjonalność i styl

Pamiętacie jak jeszcze kilka lat temu śmiano się z tego, że niebawem lodówki będą miały internet? Żarty na bok — bo to już się dzieje, ale technologie w sprzętach AGD to nie tylko możliwość podłączenia do nich smartfona. To przede wszystkim wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań inżynierów by sprzęty te służyły jeszcze lepiej. I w portfolio firmy Samsung takowych rozwiązań nie zabrakło. Wszystkie te tajemnicze nazwy kryją za sobą po prostu praktyczne elementy, które przekładają się na wygodniejsze korzystanie z tych sprzętów i to, że najzwyczajniej w świecie lepiej sprawdzają się w swojej pracy. Dłuższe zachowanie świeżości jedzenia zapewni podwójny obieg powietrza nazywany Twin Cooling Plus™. Dzięki niezależnym nawiewom do komór chłodziarki i zamrażalki lodówki mogą kontrolować także wilgotność powietrza: do chłodziarki trafia więc wilgotne powietrze, do zamrażalnika: suche. Efektem jest bezpieczne przechowywanie świeżych produktów nawet przez dwa tygodnie!* Jeżeli nie korzystacie z zamrażalki, a przyda Wam się dodatkowe miejsce do chłodzenia — to dla nowych sprzętów też nie stanowi problemu, dzięki Cool Select+. Technologia ta pozwala zmieniać tryby w poszczególnych komorach — mogą one pełnić funkcję zamrażalnika, chłodziarki, albo lekkiego zamrażania. Łatwo ją docenić zwłaszcza latem, kiedy świeżych warzyw i owoców mamy pod dostatkiem — i zamrażalnik odchodzi w zapomnienie, zaś kolejne spotkania przy grillu wymagają sporo miejsca w chłodziarce by odpowiednio zamarynować potrawy królów grillowania. Nawet takie (pozornie nieistotne) elementy jak inne wykończenie sprzętu wewnątrz (tzw. Metal Cooling) mają znaczenie: wpływają nie tylko na ładniejszy wygląd urządzeń. Technologia ta pozwala na utrzymanie stabilnej temperatury wewnątrz urządzenia przy otwieraniu drzwi, zapewniając szybszy powrót do ustalonych przez użytkowników temperatur urządzenia tuż po otwarciu drzwi. Pozytywnie wpływa to nie tylko na jakość przechowywanych produktów, ale także rachunki za prąd — pozwalając na oszczędności i dbanie o planetę. Nie bez znaczenia pozostaje też więcej miejsca: technologia Space Max™ pozwala bez zmian gabarytów urządzenia zadbać o więcej miejsca wewnątrz lodówki — wszystko to dzięki cieńszym ściankom! Jeżeli regularnie zdarza Wam się na dłużej wyjeżdżać to z pewnością polubicie się z trybem wakacyjnym, który pozwoli zaoszczędzić energię — wyłączając chłodziarkę, a zostawiając przy pracy wyłącznie zamrażalnik. Ale i bez tego nie trzeba specjalnie martwić się o rachunki za prąd — zapewniają to klasy energetyczne A++ i A+++. Poza niższymi rachunkami, dbamy również o środowisko. Wilk syty i owca cała. Warto także mieć na uwadze, że lodówki Samsung wyposażone są w kompresor Digital Inverter, na który oferowanych jest aż dziesięć lat gwarancji!