Szambo wylało i może podtopić małe polskie biznesy, jeżeli zarzuty okażą się prawdą

Oskarżani o różne niecne praktyki właściciele tych biznesów mają prawo się bronić – i robią to. Część pisze chcąc wyjaśnić – i opowiedzieć, co zmieniła przez laty, że bierze oskarżenia na klatę, że to było złe — tak zrobiła m.in. poznańska Cafe La Ruina i Raj na swoim Facebooku. Szacunek. Nie brakuje też takich, którzy zamiast jednak pokazać że wszystkie te oskarżenia są kompletną bzdurą i wyssanymi z palca pomówieniami, grożą sądem. I tak od wczoraj sobie myślę, że pyszne miejsca nie przestaną być pyszne, bo ktoś ujawnił kulisy ich działania. Piękne rzeczy z małych polskich manufaktur nie przestaną być piękne. I absolutnie nie chciałbym, by się zamknęły — ale jeżeli te wieści są prawdziwe, miło by było widzieć przeprosiny, co jednak wymagałoby przyznania się do błędu. A zamiast zamknięcia – wolałbym zmianę podejścia i dalszy rozwój bez wykorzystywania. No, przynajmniej lwiej części – bo czytając historię o przeciąganiu wypłacania ciężko zarobionych pieniędzy czy oszukiwaniu pracowników – uważam, że powinny zostać wyciągnięte konsekwencje prawne. Jeżeli przeczytacie wszystkie informacje które pojawiły się na wspomnianym stories, możecie spodziewać się też „uroczych” występów niektórych właścicieli, które są poniżej jakiejkolwiek krytyki i nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że ktoś otrzymał cios w czuły punkt.

Przykry krajobraz który – jak widać na załączonych obrazkach – nie jest do końca domeną polski. Specjalnie we wpisie znalazła się historia o restauracji NOMA, o której słyszał chyba każdy miłośnik fine diningu. Nie wszystko złoto, co się świeci. Przejrzystość etyki pracy w wielu miejscach właściwie nie istnieje — i myślę że dla wielu szokiem jest to, co przeczytali w relacjach @basnictvi. Bo są jakieś powody dla których chodzą do miejsc przyjaznych planecie i światu – ale jak się okazuje, potencjalnie nieprzyjaznym pracującym tam ludziom…