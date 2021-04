Polska gra mobilna kupiona za blisko 40 milionów dolarów

Traffic Puzzle to polska gra stworzona przez wrocławskie studio Picadilla Sp. z o.o. Zabawa jest prosta i intuicyjna – gracz musi udrożnić zablokowaną drogę, dopasowując do siebie trzy samochody w tym samym kolorze. Produkcja oferuje różne poziomy, na których gracze będą pomagać policji, wozom strażackim i karetkom dotrzeć do celu, a helikopterom i pociągom przedostać się przez blokady. Jak możecie się domyślić, Traffic Puzzle tak jak większość gier mobilnych bazuje na modelu free-to-play, a przychody generowane są z mikropłatności. Produkcja miała swoją premierę w czerwcu 2019 roku, dostępna jest na platformach AppStore, Google Play i Amazon Appstore. W sklepie Google widnieje informacja, że grę pobrano już ponad 1 milion razy, można więc śmiało powiedzieć, że cieszy się popularnością.

Huuuge, globalny producent i wydawca gier mobilnych typu free-to-play przejmuje polską grę za 38,9 miliona dolarów. Spółka jest amerykańska, ale jest obecna na GPW.

To wyjątkowy moment dla Huuuge. Traffic Puzzle to oryginalna gra kategorii puzzle, która szybko staje się naszą trzecią najważniejszą grą. Unikalne doświadczenie match-3 (“wybierz trzy”), które oferuje gra pozwala oczekiwać, że dotychczasowe wzrosty to dopiero początek Kategoria puzzle, do której należy Traffic Puzzle odpowiada za ponad połowę wartego 10,6 mld USD rynku gier casual, a rozszerzenie działalności w tym segmencie to jeden z naszych ważnych celów strategicznych. Kupujemy odnoszącą sukcesy grę, którą doskonale znamy jako jej wydawca i w której widzimy ogromny potencjał rozwoju. Przejmując grę Traffic Puzzle od naszego partnera będziemy mogli przyspieszyć jej rozwój dzięki naszemu know-how w zakresie gier free-to-play oraz technologii. Decyzja o przejęciu właśnie Traffic Puzzle, czyli gry z naszego portfela wydawniczego potwierdza także, że Huuuge Publishing to unikalny i wiarygodny kanał pozyskiwania potencjalnych celów przejęć w ramach realizacji naszej strategii Buduj i Kupuj.

– powiedział Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge

Nie pozostaje nic innego jak pogratulować, bo to bez wątpienia sukces polskiego studia. Chyba każdy producent gier marzy o tym żeby zarabiać na swojej grze, ale również sprzedać ją za naprawdę konkretne pieniądze. A blisko 40 milionów dolarów jest właśnie taką kwotą.

źródło: informacja prasowa