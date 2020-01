Podróże Google podpowiadają kiedy warto odwiedzić wskazane miasto. I to w świetnej formie!

Kiedy odwiedzić — Podróże Google podpowiedzą najlepszy najkorzystniejszy czas na odwiedziny w danym miejscu

Podróże Google to nie tylko zintegrowany system wyszukiwania połączeń lotniczych i podpowiedzi związane z tworzeniem planu wyjazdu. To także stale rozwijane algorytmy wyszukiwania noclegów — zakładka Hotele może i zadebiutowała jakiś czas temu, ale regularnie uczy się nowych sztuczek. Jedną z ostatnich jest podpowiedź kiedy warto odwiedzić dane miejsce. Po wpisaniu nazwy miejscowości i czasu wyjazdu, między rubrykami wyszukiwania, a wynikami — jest pole z trzema magicznymi działami: gdzie się zatrzymać, kiedy odwiedzić oraz ile to kosztuje.