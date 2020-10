Nadmienię, że klient korzysta jednocześnie z dedykowanej oferty dla 5G Orange Flex za 80 zł.

Zdziwiła mnie bardzo ta wiadomość i sposób komunikacji Orange. Nie przypominam sobie w historii aby jakiekolwiek smartfony miały takie ograniczenia przy debiucie 4G, zwłaszcza w przypadku iPhone, w których ingerencja operatorów w oprogramowanie jest mocno ograniczona.

Dla pewności jednak zapytałem w T-Mobile o podobną kwestię, gdzie uzyskałem informacje, że 5G T-Mobile zadziała na iPhone 12 kupionym również poza dystrybucją operatora.

Podobną informację uzyskałem w Play:

Jak do świeżo kupionego iPhone’a 12 ze strony Apple włożymy naszą kartę SIM, to z powodzeniem skorzystamy z 5G (o ile jesteśmy na obszarze z 5G i mamy ofertę, w której jest dostęp do 5G).

Pozostało więc dopytać bezpośrednio w Orange, rzecznik prasowy tego operatora w pierwszej reakcji również poinformował mnie w ten sam sposób, co naszego Czytelnika:

Sytuacja analogiczna do innych smartfonów. Gwarantujemy poprawne działanie z #hello5G tylko na urządzeniach kupionych w Orange.

Jednak po moim przybliżeniu sprawy i poinformowaniu o tym, iż ów klient kupił iPhone w oficjalnym sklepie Apple i korzysta z dedykowanej oferty pod 5G uzyskałem odpowiedź, że w takim przypadku 5G powinno zadziałać, a doprecyzując swoją poprzednią wypowiedź dodał:

Nie chodzi o to gdzie jest kupiony, a o fakt, że mogą występować różnice np. w obsługiwanych pasmach w iPhone pochodzących z różnych części świata. Dlatego każdy iPhone kupiony w oficjalnym kanale dystrybucji w Polsce będzie działał i właśnie dlatego mówimy o gwarancji jak wyżej.

Po tej naszej interwencji Orange dokładnie zbadał sprawę naszego Czytelnika i okazało się, że był to problem techniczny, naprawiono go, a klient uzyskał dostęp do 5G.

Dodatkowo, co cieszy również, Orange od razu zmienił komunikację w tej kwestii, jak widać na załączonym wyżej obrazku. Mam nadzieję, że był to rzeczywiście tylko problem techniczny, a nie celowe działanie i w przyszłości Orange sprawniej będzie się komunikował ze swoimi klientami.