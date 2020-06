W Plusie największy pakiet internetu mobilnego to 100 GB, do wykorzystania w zasięgu każdej technologii 2G/3G/4G/5G za 70 zł miesięcznie. Jednak, jeśli jesteśmy w zasięgu 4G bądź 5G limit GB nie obowiązuje. Plus jedynie, uwzględniając FUP może ograniczyć prędkość przy znacznym zużyciu lub obciążeniu nadajników. Niemniej biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że Plus w swojej technologii 5G TDD w paśmie 2600 MHz zagospodarował dla 5G dodatkowy pas ruchu, czyli nie jest współużytkowany z 4G, więc można założyć, że będą tu osiągalne duże limity, podobne co w Play, przynajmniej póki użytkowników korzystających z dostępu do 5G nie jest jeszcze tak dużo. Do 11 sierpnia dostęp do 5G jest bez dodatkowych opłat w każdym planie, więc do porównania możemy wziąć pakiet za 40 zł.

Jak ze sprzętem obsługującym 5G w Plus? Tutaj również możemy zakupić Huawei 5G CPE Pro 2, wprawdzie za złotówkę na start, ale całościowy koszt rat łącznie z abonamentem na internet mobilny wyjdzie nas nieco drożej niż w Play.

Mobilny internet domowy w Orange

W Orange największy pakiet internetu mobilnego to 250 GB, w tym 100 GB poza strefą domową za 59,99 zł miesięcznie. Dochodzą tu jeszcze Szczęśliwe Godziny z darmowym transferem pomiędzy godziną 00:00 a 8:00. Na razie brak w ofercie routera obsługującego 5G.

Mobilny internet domowy w T-Mobile