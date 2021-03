Pionowy odkurzacz Sharp SA-VP4001BS pomoże posprzątać każdy kąt

Pionowa konstrukcja odkurzacza z teleskopową rurą pozwala na wygodne sprzątanie bez schylania się, ciągnięcia za sobą kabla, a w razie gdy chcemy sobie zrobić przerwę, to możemy pozostawić urządzenie w pionie, w miejscu w którym skończyliśmy. Niewątpliwą zaletą tego modelu jest też bogaty zestaw akcesoriów dodatkowych. Poza turboszczotką AnimalJet, która doskonale radzi sobie zarówno z sierścią zwierząt jak i włosami zaplątanymi w dywan, w zestawie mamy też szereg innych końcówek. Takich jak choćby szczotka dedykowana do mebli tapicerowanych, końcówka do twardych podłóg, szczotka 2w1 do odkurzania delikatnych powierzchni (plisy, żaluzje), która doskonale sprawdzająca się również w samochodzie oraz końcówka do szczelin. Przydatnym dodatkiem jest też elastyczna rura, która przydaje się podczas sprzątania samochodu. Odkurzacz wędruje wtedy na siedzenie, a my mamy swobodę ruchów nawet w najmniejszych zakamarkach. W zestawie znalazł się także uchwyt do powieszenia odkurzacza na ścianie, dzięki temu można go wygodnie przechowywać np. w szafie i zawsze jest gotowy do pracy w ciągu kilku sekund.