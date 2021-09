Najlepsza oferta na pierwszy telefon dla dziecka

Nowy rok szkolny to dla wielu rodziców decyzja o wyposażeniu dziecka w pierwszy telefon. Nie bez powodu więc u naszych operatorów właśnie w tym okresie pojawiają się promocje na abonament z dwoma smartfonami, z czego drugi za złotówkę.

Pierwszy telefon dla dziecka nie musi być od razu smartfonem z wyższej półki, w zdecydowanej większości przypadków wystarczające będzie solidne urządzenie, dzięki któremu będziemy mieli kontakt z dzieckiem w szkole, a które dostaniemy niejako za darmo przy okazji zakupu sprzętu dla siebie.

Pierwszy telefon dla dziecka w Orange

Aktualnie dwóch operatorów udostępniło wspomnianą we wstępie promocję - Orange i Play. Zacznijmy od Orange, który przygotował trzy takie zestawy dwóch smartfonów z abonamentem za 80 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 105 GB transferu danych.

Dla dziecka w zupełności powinna wystarczyć oferta na kartę w Orange za 30 zł miesięcznie, też z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS i 30 GB transferu danych.

Pierwszy zestaw to OPPO A54 5G + OPPO A15 2/32 GB, za który na start zapłacimy 1 zł i póżniej 24 raty po 39 zł za sam OPPO A54 5G. Razem za same urządzenia zapłacimy więc w końcowym rozrachunku 937 zł.

Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 80,00 zł 0,00 zł 24 1 920,00 zł OPPO A54 5G + OPPO A15 39,00 zł 1,00 zł 24 937,00 zł Razem 2 857,00 zł

Aktualnie w sklepie OPPO A54 5G możemy kupić za 1 269 zł, a OPPO A15 za 499 zł, co łącznie kosztowałoby nas 1 768 zł. Różnica wynosi więc 831 zł, co w zupełności wystarczy na opłacanie oferty na kartę dla dziecka przez te dwa lata.

Drugi zestaw to Xiaomi Redmi 9C NFC 2/32 GB + Xiaomi Redmi 9A, za który w sklepie zapłacilibyśmy 948 zł, a w Orange dostępny jest za 481 zł. Tak więc dużo mniejsza oszczędność, a do tego abonament za 80 zł z obsługą 5G i z telefonem bez jego obsługi, co wydaje się średnio atrakcyjną propozycją.

Podobnie jak trzeci zestaw Xiaomi Redmi Note 10S 6/128 GB + Xiaomi Redmi 9A, który w sklepie kosztuje obecnie 1 598,99 zł, a w Orange 937 zł.

Najlepszą opcją więc będzie tu zestaw OPPO A54 5G dla rodzica + OPPO A15 dla dziecka.

Pierwszy telefon dla dziecka w Play

Play przygotował cztery zestawy po dwa smartfony, w tym jeden w prezencie z tą jeszcze różnicą, iż w każdym z nich jest jeden smartfon już z obsługą 5G. Pierwszy zestaw to Samsung Galaxy A32 5G + Samsung Galaxy A12, który w abonamencie za 75 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 140 GB transferu danych, kosztuje na start 1 zł i później w 24 ratach po 50 zł. Razem za sam sprzęt zapłacimy więc 1 201,00 zł.

Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 75,00 zł 0,00 zł 24 1 800,00 zł Samsung Galaxy A32 5G + Samsung Galaxy A12 50,00 zł 1,00 zł 24 1 201,00 zł Razem 3 001,00 zł

Ten sam zestaw w sklepie kosztuje obecnie 2 049,98 zł - 1 249,99 zł za Samsunga Galaxy A32 5G i 799,99 zł za Samsunga Galaxy A12. Oszczędność wyniesie nas więc 848,98 zł, czyli niemal tyle samo, co w pierwszym zestawie w Orange.

Drugi zestaw w Play to Motorola G50 5G + Motorola E7 Power, kosztujący obecnie w sklepie 1 398,00 zł. W Play dostaniecie go w cenie 960 zł. Co daje oszczędność na poziomie 438 zł.

Za trzeci zestaw smartfonów - OPPO Reno5 Z 5G + OPPO A15s, w sklepie zapłacilibyśmy 2 298,99 zł, a w Play dostępny jest za 1 440,00 zł. Oszczędność - 858,99 zł.

Z kolei ostatni z zestawów vivo Y52 5G + vivo Y11s w sklepie dostępny jest za 1 757,00 zł, a w Play 1 201,00 zł, czyli ponad 550 zł oszczędności.

Tak więc w Play najlepszą propozycją wydaje się dla fanów marki Samsung zestaw Galaxy A32 5G dla rodzica + Galaxy A12 dla dziecka lub z podobną oszczędnością OPPO Reno5 Z 5G dla rodzica + OPPO A15s dla dziecka.