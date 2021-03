Primacovid to test serologiczny, pozwalający wykryć czy dana osoba wytworzyła przeciwciała IgG i IgM przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19. Jego skuteczność oceniana jest na 98,3%. Każda osoba, która miała lub podejrzewa, że miała kontakt z osobami zakażonymi czy zwyczajnie chce dowiedzieć się czy przebyła już infekcję, będzie mogła to sprawdzić wykonując test w domu.

Piotr Konopko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka:

Misją Biedronki od początku istnienia jest umożliwianie kupującym dostępu do towarów, które są dla nich ważne i to zawsze w niskich cenach. Dotyczy ona nie tylko produktów spożywczych, ale i takich, które pozwolą na zaspokojenie ważnych potrzeb psychologicznych i zwiększenie bezpieczeństwa. Do nich należy z pewnością test Primacovid. Wprowadzamy go na rynek jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, także dlatego, że jako lider rynku jest to część naszej odpowiedzialności społecznej.

Producentem testu jest PRIMA Lab, to szwajcarska firma certyfikowana zgodnie z normami ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016. Sam test Primacovid jest prosty do wykonania w warunkach domowych, badanie polega na pobraniu próbki krwi, a czas oczekiwania na wynik to zaledwie 10 minut.

Test Primacovid dostępny będzie do kupienia w sklepach Biedronki od poniedziałku 15 marca w cenie 49,99 zł za sztukę. Co ważne, Biedronka wprowadziła jednocześnie ograniczenie przy zakupach tego testu – jeden klient będzie mógł zakupić jednorazowo maksymalnie 3 sztuki testu Primacovid.

Źródło: Biedronka.