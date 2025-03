Pierwsza prawdziwie losowa liczba. Osiągnęliśmy to po raz pierwszy

Naukowcom udało się wygenerować pierwszą rzeczywiście losową liczbę, a sam proces spełnia wyjątkowo surowe kryteria losowości. To może być przełom w cyberbezpieczeństwie.

Wydawać by się mogło, że losowe wybranie liczby wcale nie może być trudne. Wystarczy w głowie przejrzeć dostępną pulę i na chybił trafił wybrać którąkolwiek z nich, prawda? Tyle że nie byłby to losowy traf, liczba w rzeczywistości zostałaby wybrana na podstawie naszych indywidualnych cech charakteru i predyspozycji, co oznacza, że przy wystarczającej liczbie prób, dałoby się łatwo przewidzieć wybór kolejnej losowej liczby.

Komputery też nie są do końca w stanie wybrać całkowicie losowej liczby. Tradycyjne metody generowania, choć pozornie skuteczne, podlegają zasadom klasycznej fizyki. W teorii oznacza to, że przy odpowiednio potężnej mocy obliczeniowej można przewidzieć wzorce w pozornie losowych sekwencjach. Jest to poważnym problemem dla cyberbezpieczeństwa, gdzie niezawodna losowość kluczy szyfrujących jest kluczowa.

Pierwsza prawdziwie losowa liczba. Przełom w cyberbezpieczeństwie?

Fizyka kwantowa rządzi się innymi prawami. Splątane cząstki nie podlegają przewidywalnym schematom, co sprawia, że losowość generowana przez systemy kwantowe jest absolutna i niemożliwa do zmanipulowania przez nawet najpotężniejsze superkomputery.

W eksperymencie wykorzystano komputer kwantowy Quantinuum z 56 kubitami, bazując na metodzie opracowanej przez naukowców z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin: Scotta Aaronsona i Shih-Han Hunga. Zastosowana technika, zwana losowym pobieraniem próbek z obwodów kwantowych (random circuit sampling), pozwoliła na eliminację wpływów klasycznej fizyki i potwierdzenie prawdziwej losowości uzyskanych wyników.

Aby zweryfikować, czy uzyskana liczba faktycznie jest losowa, badacze przeprowadzili serię testów na superkomputerach o łącznej mocy ponad 1,1 eksaflopsa. Wyniki potwierdziły, że uzyskane liczby spełniają surowe kryteria losowości, nie pozostawiając miejsca na jakiekolwiek luki, które mogłyby zostać wykorzystane przez cyberprzestępców.

Wyniki badania zostały opublikowane w renomowanym czasopiśmie Nature.

