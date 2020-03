Bank do współpracy przy tworzeniu tej dodatkowej usługi w aplikacji bankowej wybrał największą sieć kin w Polsce – Helios.

Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium:

– Zgodnie z obietnicami dotyczącymi kierunku rozwoju naszej aplikacji mobilnej, udostępniamy klientom kolejną niebankową usługę ułatwiającą codzienne życie. Tym razem jest to możliwość zakupu biletów do kina bezpośrednio w aplikacji. Z badań wiemy, że klienci kupujący bilety w internecie poszukują rozwiązań, które mogą przyśpieszyć proces zakupowy. W naszej aplikacji, z której i tak codziennie korzystają, mogą to robić wygodniej i szybciej. Cieszę się, że po raz kolejny, jako pierwszy bank w Polsce, zaproponowaliśmy klientom tak innowacyjne i przydatne rozwiązanie.

Klienci banku w aplikacji mobilnej uzyskują dostęp do repertuaru wszystkich 49 kin Helios w Polsce. Będą mogli sprawdzić też, gdzie jest najbliższe kino, jakie filmy są dostępne i w których salach są wyświetlane oraz godziny seansów.

Marcin Jamróz, Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej Helios SA:

– Jesteśmy liderem rynku, między innymi dlatego, że nieustannie szukamy kolejnych kanałów komunikacji z widzem. Wspólnie z Bankiem Millennium stworzyliśmy zupełnie nowy model sprzedaży biletów, który jest nowatorski dla obu naszych branż. Głęboko wierzymy, że ergonomia tego rozwiązania sprawi, iż dotrzemy do kolejnej grupy widzów, a zakup biletów online stanie się jeszcze prostszy.

Jak wygląda proces zakupowy w aplikacji Banku Millennium? Wystarczy odszukać w menu aplikacji pozycję Płatności – Bilety do kina, wybrać film, datę i godzinę oraz wskazać miejsce, które chcemy zarezerwować i zamówić. Płatność realizowana jest automatycznie ze wskazanego konta lub karty płatniczej.

Dodatkowo, zakupione bilety możemy przesłać Messengerem, e-mailem lub w wiadomości SMS/MMS rodzinie czy znajomym.

Źródło: Bank Millennium.