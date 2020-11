Zwykle od zdjęcia profilowego rozpoczynamy tworzenie kont w różnych serwisach społecznościowych czy komunikatorów, wtedy sięgamy po swoją bibliotekę zdjęć, z których jednak nie każde nadaje się na zdjęcie profilowe. Takie, które pasuje wstawić na Facebooka, nie pasuje już umieszczać w sygnaturze e-mail, zwłaszcza firmowej, czy w CV online. Z pomocą w takich przypadkach przychodzi teraz nowe, zupełnie bezpłatne narzędzie PFPMaker.

Wygenerowanie własnego zdjęcia profilowego sprowadza się jedynie do wgrania na stronie PFPMaker dowolnego zdjęcia, a narzędzie wytnie za nas tło, pozostawiając jedynie naszą twarz z dołączonym tłem w kilkunastu propozycjach. Osobiście wgrałem zdjęcie z profilu na Facebooku, a w wyniku otrzymałem idealnie wycięte tło, zastąpione różnymi grafikami, które można dowolnie zmieniać, przybliżać, oddalać wpasowując w dołączone grafiki. W edycji każdego motywu możemy dodawać cienie czy zmieniać kolorystykę, a w podglądzie zobaczyć jak będzie się prezentowało na przykład na Facebooku.















Zwykle w przypadku takich darmowych rozwiązań pojawia się pytanie, co z prywatnością? Co dzieje się później z tymi zdjęciami? Pytanie takie zadał jest z użytkowników Product Hunt, gdzie projekt zebrał już ponad 1600 głosów, co jest niecodziennym wynikiem.

Użytkownik ów, słusznie zwrócił uwagę na fakt, że twórcy PFPMaker początkowo utrzymywali, że nie przechowują zdjęć na swoich serwerach, co byłoby niemożliwe z uwagi na takie modyfikacje zdjęć, których po stronie klienta nie dałoby się zrobić bez dodatkowego oprogramowania.

Twórcy narzędzia przyznali w końcu, że na potrzeby usunięcia tła, całość odbywa się po stronie serwera, ale zapewniają, że po udanym procesie modyfikacji, źródłowe zdjęcia są natychmiast usuwane.

Źródło: Product Hunt.