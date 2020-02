2. sezon Altered Carbon bazuje na 3. książce

Pewnie trudno wyciągać wnioski na podstawie 2 minutowego trailera, ale wszystko wskazuje na to, że fabuła drugiego sezonu Altered Carbon będzie bazowała na trzecim tomie trylogii o Takeshi Kovacsu. Osobiście miałem nadzieje na ekranizację drugiego tomu – Upadłe Anioły, w którym główną osią wydarzeń jest starożytna marsjańska cywilizacja. Niestety Netflix najwyraźniej uznał, że realizacja tego scenariusza z odpowiednim rozmachem będzie zbyt kosztowna, a przynajmniej tak przypuszczam. W zamian za to dostaniemy ekranizację trzeciego tomu – Zbudzone Furie, w którym to nasz bohater wraca na swoją rodzimą planetę – Świat Harlana.

Wygląda na to, że fabuła ponownie będzie w dużym stopniu toczyła się wokół rebeliantów – Quellistów, wliczając w to twórczynię tego ruchu. Mocniej zostanie też pewnie poruszony wątek Emisariuszy, czyli grupy elitarnych komandosów, do których należał Takeshi Kovacs, a którzy byli ostateczną bronią wszędzie tam gdzie wybuchały bunty. Świat Harlana ma też to do siebie, że pozostała na nim stara, marsjańska technologia, która w dużej mierze kształtuje życie na planecie. Jeśli wszystkie te składniki udało się dobrze zmiksować, to jest szansa na oryginalny serial science-fiction. O tym będziemy się mieli okazję przekonać już wkrótce, Altered Carbon trafi na Netfliksa już 27 lutego.