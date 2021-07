Panasonic RZ-B100W udowadniają, że bezprzewodowe słuchawki douszne nie muszą kosztować fortuny

Jak wszystkie prawdziwie bezprzewodowe słuchawki — nieodłącznym elementem zestawu w tychże również pozostaje niewielkich rozmiarów etui, które w pakiecie z w pełni naładowanymi słuchawkami zapewni nawet 16 godzin odtwarzania. Same słuchawki przy pełnym naładowaniu spokojnie zapewnią cztery godziny pracy. Sprzęt jest niewielki i dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych — białym i czarnym. Jak widać na załączonych fotografiach, sam miałem przyjemność korzystać z tego pierwszego i prezentował się bardzo klasycznie. Do plusów niewątpliwie trzeba zaliczyć niską wagę (jedna waży zaledwie 5g, a samo etui jedynie 39 g) i ergonomiczny kształt. Dzięki temu nawet po kilku godzinach słuchania RZ-B100W nie wywołują dyskomfortu, ani też nie wypadają same z ucha – a to kluczowe w przypadku takiego gadżetu. Bardzo fajną funkcją w słuchawkach jest Dual Connect, która nie wymaga jednoczesnego podłączania obu słuchawek — jedna może się ładować, a druga przygrywać nam ulubione utwory.