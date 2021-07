Pamiętacie przekaz podprogowy? Zasadę wykorzystano do stworzenia genialnego systemu

Swego czasu niezłą histerię wywołał temat przekazów podprogowych. Niektórzy naukowcy sugerowali, że człowiekiem można manipulować przy pomocy obrazu filmowego, w którym co ileś klatek wrzuci się taką specjalnie spreparowaną, zawierającą przekaz manipulatora. Z biegiem lat okazało się, że najbardziej spektakularny eksperyment został sfałszowany, istnienie takiego „przekazu” jest co prawda odnotowywane przez nasz mózg, ale nic nie świadczy, żeby mogło wpływać na procesy decyzyjne, ani nawet na skuteczne przekazywanie choćby najprostszych informacji. Za to pewna szwajcarska firma wykorzystała zasadę jego działania do stworzenia systemu wyświetlania i rejestracji reklam dla telewizji, po analizie działania którego zbierałem szczękę z podłogi.