Outlook nie działa. Poczta Microsoftu z problemami na całym świecie

Outlook nie działa w aplikacji mobilnej, na komputerze i w wersji przeglądarkowej. W serwisie DownDetector od ponad dwóch godzin zgłaszane są awarie z różnych części świata. Microsoft jest świadomy zaistniałego problemu, ale nie informuje, kiedy awaria zostanie naprawiona. Na stronach pomocy technicznej Microsoft znajdziecie jedynie informacje o występujących utrudnieniach związanych z działaniem całego serwisu Outlook.com, który powoduje m.in. ograniczony dostęp do skrzynek pocztowych.

Title: Unable to access email

User Impact: Users may be unable to access their email.

Current status: We’re collecting additional data from the affected infrastructure to aid in our investigation to determine the cause of impact.

Next update by: Thursday, October 1, 2020, at 9:00 AM UTC