Zaczynamy od rankingu RFBENCHMARK, który jako pierwszy podzielił się wynikami testów użytkowników swoich aplikacji do badania jakości i szybkości sieci mobilnych w Polsce. Styczniowy ranking sporządzony został na podstawie 483490 pomiarów, czyli powoli zbliżamy się już do granicy pół miliona pomiarów, co jest już niezłym wynikiem.

Zdecydowana większość pomiarów, bo 92% z nich dokonana była w zasięgu technologii LTE,7,94% w 3G, a za 2G odpowiada już tylko 0,02% – podejrzewam, że ten 0,02% i tak był nieudany, ciężko przy takim zasięgu w ogóle uruchomić test.

Najwięcej testów w styczniu było przeprowadzonych w zasięgu Play (35,12%) i Orange (30,53%), co nie powinno dziwić – dwaj najwięksi operatorzy, z największą liczbą kart SIM w bazie w Polsce. Z kolei w zasięgu Plusa mieliśmy przeprowadzonych 18,72% z wszystkich testów, a T-Mobile 15,62%.

Internet mobilny LTE/3G w Polsce w 2019 roku

Zanim przejdziemy do wyników za styczeń 2020 roku, zerknijmy dla przypomnienia i kontrastu na uśrednione wyniki pomiarów za cały 2019 roku.

Rfbenchmark – Podsumowanie 2019/LTE Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping T-Mobile 26,09 Mbps 11,37 Mbps 38,69 ms Orange 25,33 Mbps 12,49 Mbps 37,90 ms Play 24,14 Mbps 10,92 Mbps 40,74 ms Plus 20,66 Mbps 11,29 Mbps 43,50 ms

Zarówno w pomiarach w technologii LTE, jak i starszej 3G wygrał T-Mobile, drugie miejsce zajął Orange, podium zamknął Play, a na ostatnim miejscu mieliśmy Plusa.

Rfbenchmark – Podsumowanie 2019/3G Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping T-Mobile 4,97 Mbps 2,27 Mbps 62,82 ms Orange 4,36 Mbps 2,32 Mbps 59,12 ms Play 3,29 Mbps 1,31 Mbps 67,61 ms Plus 3,18 Mbps 2,01 Mbps 67,42 ms

Internet mobilny LTE/3G w Polsce – styczeń 2020 rok

Przechodząc już do aktualnych wyników za 2020 rok, w styczniu najszybszą średnią prędkość przy pobieranych danych odnotował T-Mobile z wynikiem 27,33 Mb/s, na drugim miejscu Orange z wynikiem 26,88 Mb/s, na trzecim Play – 25,3 Mb/s i na czwartym Plus – 22,98 Mb/s, który zaczyna się zbliżać do prowadzącej trójki.

Orange natomiast wygrywa w kategorii średniej prędkości przy wysyłanych danych – 15,05 Mb/s, co jest wynikiem mocno przekraczającym średnie wartości w 2019 roku, drugi był Plus – 14,22 Mb/s, trzeci Play – 13,86 Mb/s, a stawkę zamyka zwycięzca głównej kategorii T-Mobile z wynikiem 13,5 Mb/s. Tak więc wszyscy operatorzy poszli w górę, akurat z tym parametrem sieci.

Rfbenchmark – Styczeń 2020/LTE Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping T-Mobile 27,33 Mbps 13,5 Mbps 37,56 ms Orange 26,88 Mbps 15,05 Mbps 42,13 ms Play 25,3 Mbps 13,86 Mbps 40,23 ms Plus 22,98 Mbps 14,22 Mbps 43,71 ms



Trzeci parametr ping był domeną w styczniu T-Mobile, z wynikiem 37,56 ms, drugie miejsce zajął tu Play – 40,23 ms, trzecie Orange – 42,13 ms, a na końcu Plus z wynikiem 43,71 ms.

Rfbenchmark – Styczeń 2020/3G Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping T-Mobile 5,42 Mbps 2,73 Mbps 58,61 ms Orange 4,74 Mbps 2,74 Mbps 59,25 ms Play 3,91 Mbps 1,49 Mbps 67,03 ms Plus 2,63 Mbps 2,37 Mbps 68,35 ms

W przypadku pomiarów w technologii 3G, kolejność sporządzona na podstawie średniej szybkości pobieranych danych była taka sama w styczniu, czyli wygrywa T-Mobile, dalej mamy Orange, Play i Plusa.

Źródło: RFBENCHMARK.

Photo: Sashkin7/Depositphotos.