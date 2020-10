Opel Astra – mistrz oszczędności i dynamiki prosto z Polski

W gamie znajdziemy jeszcze jednostkę o pojemności 1.4 litra i mocy 145 KM, która wyposażona została w bezstopniową przekładnię automatyczną CVT oraz silnik diesla o pojemności 1,5 litra i mocy 105 KM lub 122 KM. W mocniejszej wersji może on być wyposażony nie tylko w manualną przekładnię (6 biegów) ale również bardzo nowoczesny, aż 9-stopniowy automat. Co jednak najważniejsze, wszystkie te jednostki osiągają świetne wyniki spalania. Dla jednostek 1.2 Turbo jest to 5,2-5,5 litra w cyklu mieszanym, a dla diesla 4,3-4,5 litra na 100 km. Dzięki temu emisja CO 2 waha się w zakresie od 112 do 126 g/km.

To jednak nie wszystko, jak pokazują testy, silnik 1.2 Turbo poza miastem jest w stanie spalić nawet poniżej 4 litrów benzyny na 100 km, a przypominam, że mamy do czynienia z autem z segmentu C, w którym bez problemu zapakujemy się nawet na dłuższy wakacyjny wyjazd, szczególnie w wersji Sports Tourer (czyli nadwoziu typu kombi). W porównaniu do poprzedniej gamy silnikowej spalanie spadło o ponad 20%, a duży wpływ na to ma też poprawiona konstrukcja nadwozia i podwozia. Współczynnik oporu powietrza (Cd) dla Astry po liftingu to zaledwie 0,26, wartość w czołówce tej klasy pojazdów. Do tego mamy poprawione zawieszenie, nowe amortyzatory poprawiające komfort, a opcjonalne dynamiczne podwozie ze sztywniejszą charakterystyką i bardziej precyzyjny układ kierowniczy.

Opel Astra i nowe technologie poprawiające bezpieczeństwo