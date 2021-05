Tarcz zegarka jest w tej chwili 14 i nie da się w żaden sposób podpiąć dodatkowych. Nie ma też zewnętrznych aplikacji, na chwilę obecną użytkownik jest więc ograniczony do tego, co zostało zainstalowane w zegarku. Trochę słabo, szczególnie że OnePlus w ogóle nie zapowiedział możliwości tworzenia programów dla sprzętu.

Zachwyca natomiast czas pracy na jednym ładowaniu. Przy sporadycznej zabawie zegarkiem producent obiecuje około dwóch tygodni i jestem w stanie w to uwierzyć. Mi przy korzystaniu z GPS zegarek spokojnie wytrzymywał tydzień, co jest wynikiem kosmicznie wręcz lepszym od półtora, do maksymalnie dwóch dni mojego Apple Watcha. I za to ogromny plus, bo można spokojnie zapomnieć o ładowaniu sprzętu.

Zegarku OnePlusa, oddaj moje kilometry!

Przeglądając pierwsze testy OnePlus Watch natknąłem się na informacje, że zegarek ucina kroki względem innych założonych na nadgarstek sprzętów. Potwierdzam, choć akurat ten wskaźnik kompletnie mnie nie interesuje. Dużo bardziej zasmuciły mnie znaczące różnice w zapisach odległości podczas treningów biegowych i rowerowych.

Różnice w zapisanych treningach:

Bieganie

Apple Watch: 8,14 km

OnePlus Watch: 6,38 km

Apple Watch: 8,62 km

OnePlus Watch: 8,07 km

Apple Watch: 8 km

OnePlus Watch 5,56 km

Jazda na rowerze

Apple Watch: 16,53 km

OnePlus Watch: 15,51 km

Apple Watch: 20,89 km

OnePlus Watch: 19,57 km

Apple Watch: 21,13 km

OnePlus Watch 20,27 km

Trudno podczas jazdy na rowerze czy biegu analizować każde 100 metrów, mam jednak wrażenie, że ta „dziura” powstaje w okolicach pierwszego kilometra i to właśnie wtedy OnePlus Watch ma największe problemy ze złapaniem sygnału GPS, co przekłada się na ucinanie dystansu. I tak, dobrze kombinujecie, biegałem z Apple Watchem i OnePlus Watchem żeby mieć bezpośrednie porównanie, ale przebiegłem też swoją standardową trasę, której długość doskonale znam i tam zegarek OnePlusa też zgubił kilometry. I to gubił w różny sposób, czasem więcej – czasem mniej. Raz najwyraźniej po prostu wyłączył się na światłach i nie uruchomił treningu ponownie, przez co różnica w przebiegniętej odległości na podsumowaniu wyniosła prawie 2,5 km na odcinku 8 km. To taki kubeł zimnej wody dla wszystkich, którzy cieszyli się, że OnePlus Watch ma własny moduł GPS i świetnie sprawdzi się podczas treningów.