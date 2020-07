Główny aparat w OnePlus Nord to jednostka znana z OnePlusa 8 z tą samą bardzo dobrze działającą optyczną stabilizacją obrazu i matrycą 49 Mpix (czujnik Sony IMX586). Pozostałe trzy oczka to szeroki kąt 119 stopni 8Mpix, makro 2Mpix i czujnik głębi 5Mpix. Podobno dużo ma dawać oprogramowanie aparatów, które wyciągnię ze zdjęć jak najwięcej.

Cena OnePlus Nord

Smartfona wyceniono na 399 euro, co w prostym przeliczeniu daje w tej chwili 1766 złotych – trudno mi jednak uwierzyć, by w Polsce smartfon sprzedawany był w takiej cenie i celowałbym raczej w okolice 2 tysięcy złotych. Jak tylko pojawią się polskie ceny, uaktualnimy wpis. Warto też nadmienić, że odwiedzając oficjalny sklep OnePlus nie zobaczycie 399 euro za wersję z 8GB pamięci RAM – ale to akurat wynika z logowania się z polskiego IP, doliczany jest bowiem podatek i ceny idą nieco do góry. Wyglądają tak (a przy okazji możecie zobaczyć dwie wersje kolorystyczne):

Sprzęt ma tracić do sprzedaży już 4 sierpnia. W polskiej dystrybucji niestety wysyłka dopiero od 25 sierpnia.

Polskie ceny OnePlus Nord

Dosłownie chwilę po publikacji tekstu w sklepie x-kom pojawiły się polskie ceny smartfonów OnePlus Nord. Wyglądają następująco:

OnePlus Nord – wersja 8GB RAM/128GB pamięci na dane – 1899 złotych

OnePlus Nord – wersja 12GB RAM/256GB pamięci na dane – 2299 złotych

Wygląda na to, że mamy nowego króla średniaków.