OnePlus 8T – test, recenzja i opinia. Czy te smartfony mają jeszcze sens?

Mam wrażenie, że ostatnio szał na OnePlusy w Polsce nieco przycichł. Z jednej strony to ciekawe, bo ludzie byli tymi smartfonami bardziej zainteresowani, kiedy nie było jeszcze oficjalnej dystrybucji w Polsce, z drugiej jestem w stanie to zrozumieć, bo dość konkretnie zmieniły się też ceny OnePlusów. Jednak to wciąż smartfony, których zakup warto rozważyć i po testach to samo mogę powiedzieć o OnePlus 8T.