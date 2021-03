Systemowy menadżer plików Eksploratora Windows jest nadal dość ograniczonym narzędziem do zarządzania plikami czy katalogami. Tak więc to pozycja, którą chyba najczęściej obok przeglądarki doinstalowujemy po formacie dysku. Można w to miejsce wybrać Total Commandera z licencją za prawie 200 zł lub poszukać innej alternatywy. Trafiłem dziś na jeden taki program - One Commander.