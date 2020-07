Odpalasz program z 2006 roku i wygląda jak z innej epoki. A przecież to było tak niedawno

Program jak z innego świata — a to raptem kilkanaście lat

Wystarczy kilka sekund pierwszego odcinka by zdać sobie sprawę, że to rzecz z innej epoki. Nie te proporcje ekranu, jakość jakaś taka… no — delikatnie mówiąc — nie do końca dzisiejsza. Ubiór uczestników można jeszcze potraktować z przymrużeniem oka (nie znam się, to co będę się wymądrzał ; ), ale cała reszta no jest niezwykle niedzisiejsza. Pomijając fakt że właściwie w całym sezonie nie było potrawy czy składnika który byłby jakoś wyjątkowo egzotyczny w 2020 dla kogoś kto w podstawowym stopniu interesuje się kuchnią, to nie mogłem też przejść obojętnie obok kwestii technologicznych. O ile sprzęty AGD pozostały bez zmian (ok, kuchnia molekularna wówczas robiła znacznie większe wrażenie niż obecnie, gdy większość woli ją pominąć) i Kitchenaidy jak stały na blatach profesjonalistów wtedy, tak stoją dziś — to każda rozmowa telefoniczna przeprowadzana w programie dawała mi do myślenia. Tak się złożyło, że jeden z operatorów miał tam reklamę w formie lokowania produktów i 2006 to czas przed wielką smartfonową rewolucją. Tak niedawno, a tak dawno.