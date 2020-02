Może i będzie czysto, ale nie bezpiecznie. Hakerzy mogą podglądać mieszkanie przez kamerkę w… odkurzaczu

Odkurzacz który dba o ład, porządek i bezpieczeństwo. Tak bardzo, że zdalnie przez jego kamerkę mogą podglądać hakerzy

Według najświeższego raportu Checkmarx, odkurzacz Trifo Ironpie cierpi na wiele problemów związanych z potencjalnym narażeniem bezpieczeństwa jego użytkowników. Odkurzacz ten poza wysprzątaniem mieszkania oferuje także podgląd mieszkania za pośrednictwem bezpośredniego streamu. Problem polega jednak na tym, że… dostęp do niego rzekomo mają także hakerzy — i to bezpośrednio ze słabo zabezpieczonych serwerów Trifo. Na tym jednak jeszcze nie koniec: kolejna słabość odkurzacza miałaby pozwolić wysłać atakującym aktualizację oprogramowania, pod którą w gruncie rzeczy można zaszyć wszystko — także programy szpiegujące. Kiedy zaś hakerzy będą dostatecznie blisko WiFi z którym łączy się odkurzacz, mają możliwość przejęcia nad nim kontroli. Mało? No dobra — to wisienką na torcie jest opcja przejęcia mapy domu / mieszkania tworzonej przez odkurzacz, która da hakerom obraz całej powierzchni. Wow!

…nie ukrywam, że po przeczytaniu takiego zestawu rewelacji, gdybym tylko miał w domu Trifo Ironpie, czym prędzej odłączyłbym go od sieci i albo zareklamował, albo schował na dnie szafy. Tym bardziej, że według Checkmarx o znalezionych przez siebie problemach informowali oni Trifo jeszcze w grudniu. Od tego czasu nie otrzymali od nich żadnej odpowiedzi, sprzęt nie doczekał się też żadnej aktualizacji która załatałaby luki. Klasa.