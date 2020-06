I nie chodzi tu tylko o zarobki, ale też wygodną formę wykonywania pracy w czasie i miejscu dla siebie najbardziej odpowiednim czy z drugiej strony mamy urlop, którego specjalnie nie trzeba planować i uzależniać od innych pracowników, co sprawia, że coraz więcej osób wybiera freelancing.

Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com:

Liczba freelancerów wykonujących swoją pracę w obszarze elektronicznych usług dla biznesu, wzrosła w tym roku do poziomu ćwierć miliona osób, przy dynamice na poziomie 15% w stosunku do 2019 r. Największy wpływ na ten stan ma 11% wzrost liczby podmiotów i osób fizycznych związanych z programowaniem, a także szeroko rozumianym IT. Na uwagę zasługuje także fakt, że przez ostatnie 12 miesięcy, kiedy po raz ostatni badaliśmy polskich wolnych strzelców, wzrósł odsetek osób utrzymujących się tylko i wyłącznie z tej profesji, do ok. 140.000 osób i firm.