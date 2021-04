nVidia atakuje x86 na rynku serwerów, Intel… ucieknie w samochody?

Rynek półprzewodników to w ostatnim czasie istny rollercoaster. Procesorów brakuje, Intel ze strachu przed Apple Silicon parodiuje stare reklamy, nVidia przejmuję ARM. Ciężko przewidzieć, w którą stronę to wszystko pójdzie w najbliższych latach. Do czasu, gdy popyt na procesory znacznie przewyższa podaż nikomu nic na tym rynku nie grozi, ale kolejne oświadczenia wielkich tego rynku pokazują, że jesteśmy świadkami głębokich i bezprecedensowych zmian.