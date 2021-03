Intel chciał dopiec laptopom z Apple M1 i poległ na całej linii

Czas pracy laptopa na baterii to drażliwy i trudny temat. Głównie dlatego, że nie ma jednego miarodajnego testu i jednego scenariusza, który pasuje do wszystkich sprzętów. Większość zapewnień producenta podczas konferencji można sobie włożyć miedzy bajki, nie wiemy bowiem dokładnie w jakich warunkach i na jakich ustawieniach osiągane są takie czasy pracy. W idealnym świecie producent laptopów wykazywałby się choćby minimalną pokorą i nie wciskał kitu z konkretnymi godzinami działania sprzętu na jednym ładowaniu, bo w normalnym użytkowaniu są one nieosiągalne. Ale Intel poszedł o krok dalej, postanowił porównać jeden z laptopów napędzanych ich procesorem z MacBookiem Air działającym na Apple M1 i …nie mam pojęcia kto tworzył te porównanie, ale poległ na całej linii.

Lepszy laptop na Windowsie czy MacBook?

To pytanie, które elektryzuje ludzi od lat i moim zdaniem nie ma na nie dobre odpowiedzi. MacBooki są świetne, zarówno te z dopiskiem Pro jak i Air, ale mają wiele ograniczeń. W przeciwieństwie do ultrabooków napędzanych Windowsem nie oferują dostępu do większości gier, dotykowego ekranu, nie można też do woli przebierać w różniących się od siebie modelach i te argumenty Intela twierdzącego, że PC-towe laptopy są lepsze, były akurat trafione. Tak, Intel zrobił stronę porównującą te maszyny, „get real, go PC”. I tak, to ten sam Intel, który przez lata montował w MacBookach swoje procesory, a teraz najwyraźniej nienawidzi Apple swoim całym, niebieskim sercem. I ta strona to hit, bo jeśli zerkniecie na porównanie czasu pracy na baterii MacBooka Air z M1 i Acera Swift 5 z Intel Core i7…wygrywa MacBook. O 6 minut, ale jednak. Może jestem jakiś dziwny, ale kiedy tworzy się takie porównania, powinno się znaleźć sprzęt, który jasno pokaże, że wygrywa ten produkt, za którym się stoi, prawda?