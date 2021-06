Klienci często nieświadomie odpisywali na takie wiadomości, a z chwilą zorientowania się, iż aktywowali tym samym płatną subskrypcję składali reklamacje do Polkomtela. UOKiK w swoim postępowaniu dopatrzył się nieprawidłowości w świadczeniu usług premium przez Polkomtel, a w szczególności braku jego kontroli nad firmami, które dostarczały płatne subskrypcje SMS. Urząd miał też zastrzeżenia co do rozpatrywania reklamacji klientów przez operatora.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK:

Spółka otrzymywała od konsumentów informacje o nieprawidłowościach, ale nie podjęła działań, aby usunąć ich źródło. W odpowiedziach na reklamacje był widoczny brak szczegółowej wiedzy na temat dodatkowych świadczeń i kontroli nad realizującymi je podmiotami. Przedsiębiorca formułował odpowiedzi do konsumentów w taki sposób, że mogły wprowadzać w błąd i utrudniać klientom dochodzenie roszczeń.

Polkomtel w swoich odpowiedziach na reklamacje utrzymywał, iż powinny być one kierowane do dostawców usług premium, a zgodnie z prawem telekomunikacyjnym to operator jest dostawcą takich usług. Tym samym to właśnie Polkomtel odpowiadał za rozliczenia się z nich zarówno z klientami, jak i dostawcami tych usług.

W wyniku postępowania i stwierdzonych nieprawidłowości Polkomtel zobowiązał się do rekompensaty dla klientów, którzy to złożyli reklamację na tę okoliczność pomiędzy 1 stycznia 2015 r. a 16 lipca 2020 r., i została ona w całości lub cześciowo odrzucona przez operatora.

Zgodnie ze szczegółami decyzji UOKiK, z którymi możecie zapoznać się pod tym linkiem, operator zwróci klientom równowartość podwojonej opłaty za korzystanie z reklamowanych usług premium.