Składany smartfon za mniej niż 2,5 tys. zł w polskich sklepach

Składane smartfony Nubia Flip 5G zadebiutowały w Europie już w kwietniu tego roku, ale dopiero teraz weszły do sprzedaży w Polsce, w popularnych elektromarketach.

Do tej pory, smartfony Nubia Flip 5G można było kupić w sklepie producenta w cenie 599 euro, a więc w aktualnym przeliczeniu za 2 573,70 zł. Wprawdzie z darmową dostawą do Polski, ale wraz z debiutem w polskich elektromarketach można go kupić teraz w niższej cenie - 2 499,99 zł.

Nubia Flip 5G charakteryzuje się składanym ekranem OLED 6,9 cala o rozdzielczości 2790 x 1188 pikseli i z odświeżaniem 120 Hz. Pod maską znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Do tego pojemna bateria 4310 mAh z szybkim ładowaniem 33W - ładowanie do 50% zajmuje 18 minut. Jeśli zaś chodzi o aparaty, mamy tu główny aparat 50 Mpix z czujnikiem głębi 2 Mpix i przednią kamerę 16 Mpix i do tego opcję nagrywania filmów w jakości 4K z pełną stabilizacją obrazu.

Nie zabrakło też tutaj rozpoznawania twarzy i z boku obudowy czujnika linii papilarnych oraz wsparcia łączności NFC do bezdotykowych płatności. Gdzie i za ile można od teraz kupić Nubia Flip 5G w Polsce? Producent podaje trzy sklepy:

Media Expert - Nubia Flip 5G w cenie 2 499,00 zł lub w 11 ratach po 249,99 zł. Tak więc trzeba tu dopłacić do ceny za gotówkę, kwotę jednej raty,

x-kom - Nubia Flip 5G w cenie 2 499,00 zł,

ZTEshop.pl - Nubia Flip 5G w cenie 2 499,00 zł.

Niestety, na tę chwilę w tych sklepach dostępna jest tylko wersja 8/256GB i tylko w kolorze złotym. Kolor czarny ma się pojawić w sprzedaży w ciągu miesiąca. Producent nie zdradza czy równocześnie będzie do kupienia wersja 12/512GB.

Źródło: Nubia.