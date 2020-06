Cyberpunk 2077 z trzema nowymi steelbookami

Już od dzisiaj w sklepach pojawią się zestawy przedsprzedażowe, dzięki którym fani Cyberpunka 2077 będą mogli sobie zagwarantować oryginalny steelbook do odbioru przy zakupie gry. Do wyboru jest trzy wzory, w zależności od tego w jakim sklepie kupicie swoją kopię gry. W salonach Empik uzyskacie możliwość odbioru steelbooka Voodoo Boys, w sklepach Media Expert będzie to steelbook Valentinos, a w sklepach Euro RTV AGD oraz Media Markt do odbioru jest steelbook Maelstrom.

Ponadto przy zakupie zestawu przedsprzedażowego w wybranych sklepach Media Expert i wybranych sklepach Media Markt można odebrać plakat gratis! Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Z kolei zamawiając grę w wybranych sklepach internetowych do zamówień dodawany będzie oryginalny brelok! Dodatkowo w sklepie muve.pl poza brelokiem klienci otrzymają steelbook Tiger Claws. Oferta też jest ważna do wyczerpania zapasów.

W przedsprzedaży Cyberpunk 2077 w wersji na PC kosztuje 199 PLN, kopia na konsole Xbox One i PS4 kosztuje 269 PLN.