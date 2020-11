Nowa oferta głosowa, to już tylko 3 plany, za 30 zł, 50 zł i 75 zł. Pozostaje pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz odpowiednio 2 GB, 12 GB i 72 GB transferu danych. Znika więc plan za 70 zł, gdzie mieliśmy 24 GB transferu danych i trzy usługi do wyboru na czas trwania umowy.

Dostęp do Tidala na cały okres umowy dostępny jest teraz w najdroższym planie za 75 zł, a w planie za 50 zł możemy go zamówić na 12 miesięcy wraz z dodatkowymi 12 GB transferu danych – po roku taka opcja będzie kosztowała dodatkowe 20 zł.

Co ważne w kontekście dostępu do nowej technologii 5G, Plus udostępnia ją w aktualnym zakresie, czyli uruchomionej 1 kwietnia na swoich nadajnikach na częstotliwości 2,6 GHz TDD, jak już tej właściwej udostępnionej po aukcji 5G w paśmie 3,4 – 3,8 GHz, wszystkim abonentom nowych planów na cały okres umowy.

Nowa oferta na internet mobilny w Plusie

Analogicznie, jeśli chodzi o nową ofertę na internet mobilny, sprawdźmy najpierw jak wyglądała ona dotychczas: