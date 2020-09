Nokia nie zwalnia tempa. Pokazała dwa nowe smartfony i akcesoria

Nokia znana jest obecnie jednym z ostatnich producentów, który trzyma się programu Android One. Czyste oprogramowanie od Google sprawia, że nawet tańsze smartfony producenta są wspierane przez długi czas, a także – chodzą wydajniej niż ich odpowiedniki z taką samą specyfikacją, ale wyposażone w obciążającą nakładkę od producenta. Dlatego też w w przypadku premier nawet tańszych telefonów, firma jest przekonana, co do ich długowieczności. Sam Chief Product Officer w HMD Global przyznaje:

Nie jest tajemnicą, że konsumenci na całym świecie jeszcze bardziej pilnują swoich wydatków i wybierają bardziej konkurencyjne i bardziej długowieczne produkty marek, które znają i darzą zaufaniem. Produkty muszą jeszcze lepiej zdawać egzamin czasu, dlatego chcemy angażować się w dostarczanie godnych zaufania urządzeń Nokia. Rodzina naszych smartfonów powiększa się o Nokia 3.4 i Nokia 2.4, oferujące doceniane przez fanów solidne oprogramowanie i komponenty, nowe doświadczenia użytkowania oraz design premium, z którego zawsze możesz być dumny, a to wszystko w przystępnej cenie. Będąc pod wpływem naszych fińskich korzeni, prezentujemy świeżą paletę kolorów z nowymi, ziemistymi odcieniami i olśniewającym wykończeniem

Tymi słowami przywitaliśmy w rodzinie dwa nowe modele – Nokię 2.4 i 3.4

Nokia 2.4 – specyfikacja i cena

Nokię 2.4 będzie napędzał MediaTek Helio P22, będzie go wspierało 2 GB pamieci RAM, a na dane użytkownika przeznaczone będzie 32 GB miejsca. Wiemy, że ekran ekran w tym modelu to IPS o rozdzielczości HD+ i przekątnej 6,5 cala. Bateria to 4500 mAh, niestety bez szybkiego ładowania i, co gorsze, ładowana przez microUSB. Główny aparat ma 13 Mpix i wspomaga go 2 Mpix matryca do wykrywania głębi. Aparat do selfie to z kolei 5 Mpix. Jeżeli chodzi o łączność, to Nokia 2.4 będzie wyposażona w moduł Wi-Fi a wtandardzie N, Bluetooth 5 i, niestety, nie uświadczymy tu NFC. Znana jest także cena – Nokia 2.4 będzie u nas dostępna w październiku, w kolorach stalowym oraz czarnym, w cenie 579 złotych.