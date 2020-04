Wczoraj jeden z serwisów branżowych TELKO.in zauważył na stronach Play zakładkę z ofertą na internet stacjonarny. Pojawiła się ona bez specjalnych zapowiedzi operatora, ale trudno się temu dziwić, to nie najlepszy czas na debiut usług stacjonarnych, które wymagają m.in. wizyty domowej instalatora.

Niemniej oferta na internet stacjonarny jest już oficjalne dostępna na stronach Play, można ją zamówić po sprawdzeniu jej dostępności w naszej lokalizacji. Działa on na infrastrukturze Vectry, to efekt umowy podpisanej z tym operatorem jeszcze w lipcu 2019 roku.

To dobra okazja do zestawienia ofert na internet stacjonarny wszystkich operatorów infrastrukturalnych – Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Oferta na internet stacjonarny w Play

Zaczynamy od debiutującego na tym rynku Play, który przygotował na start 3 plany abonamentowe, każdy w zestawie z routerem WiFi w cenie abonamentu. Pierwszy, w cenie 50 zł zawiera limit prędkości transferu danych na poziomie 150 Mb/s przy danych odbieranych i 15 Mb/s przy danych wysyłanych. Za 10 zł więcej limity te zwiększają się odpowiednio do 300 Mb/s i 20 Mb/s, z kolei w trzecim planie za 70 zł do 600 Mb/s i 30 Mb/s.

Co istotne jeszcze w tej ofercie to fakt, że jeśli już korzystamy z usług Play, mając na przykład wykupiony abonament komórkowy, ceny tych pakietów są obniżane o 15 zł, czyli kosztują 35 zł, 45 zł i 55 zł miesięcznie.

Oferta na internet stacjonarny w Orange

Orange ma również trzy plany abonamentowe w swojej ofercie światłowodowej i z wyższymi limitami. Abonament za 59,98 zł miesięcznie zawiera limit przy danych pobieranych 300 Mb/s i 50 Mb/s przy danych wysyłanych, drugi plan za 69,98 zł ma limit ustawiony na 600 Mb/s i 100 Mb/s, a najdroższy za 79,98 zł na 1 Gb/s i 300 Mb/s.

Widać więc, że Play wzorował się trochę pod względem cenowym na ofercie Orange.

Oferta na internet stacjonarny w Plus

W Plusie znajdziemy również trzy plany w ofercie na internet stacjonarny z nieco innymi limitami niż pozostali operatorzy. Światłowody z limitem danych pobieranych ustawionym na 150 Mb/s i 15 Mb/s przy danych wysyłanych kosztują 60 zł miesięcznie. Drugi plan z limitem 500 Mb/s i 50 Mb/s – 80 zł i 100 zł mamy już 1 Gb/s oraz 100 Mb/s.

Oferta na internet stacjonarny w T-Mobile

Niemal identyczną ofertę do Orange ma T-Mobile, jeśli chodzi o oferowane prędkości. Mamy tu internet z limitami 300 Mb/s i 30 Mb/s, który kosztuje 59 zł, z limitami 600 Mb/s i 60 Mb/s – 69 zł i z limitami 900 Mb/s i 100 Mb/s – 89 zł, czyli tylko ostatni plan ma mniejszy limit przy danych pobieranych niż w Orange.

Podsumowanie w tabelce